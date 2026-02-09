　
社會 社會焦點 保障人權

北市議員陳怡君涉貪一審判7年10月　士檢認量刑過輕提上訴

▲▼台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

▲議員陳怡君涉貪判有罪，士檢認量刑難認妥適，決定上訴。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨議員陳怡君涉違反《貪污治罪條例》等案件，一審遭判處有期徒刑7年10月，並褫奪公權5年。士林地檢署今（9）日表示，檢察官收受判決後，認陳怡君、張惠霖及胡偉良等人犯行重大，對社會公益及觀感影響甚鉅，惟原審量刑仍嫌過輕，難以彰顯社會公平正義，已依法提起上訴。

士檢指出，本案經法院審理後雖已判決有罪，但檢方審酌全案犯罪情節，認為陳怡君、張惠霖及胡偉良等人所涉犯行，對公共利益造成損害，亦影響社會對公職人員廉潔的信賴，原審判決就量刑部分尚難認為妥適，難期達到維護社會公平正義之目的。

士檢表示，檢察官已於今依《刑事訴訟法》第344條第1項及第361條規定，就陳怡君、張惠霖及胡偉良等人部分提起上訴，請求上級審法院審酌其犯罪情節，為適當之量刑。

至於其餘4名被告部分，士檢指出，檢察官審酌原審判決內容及理由後，認原判決尚無違誤，決定不提起上訴。

一審認，陳怡君擔任北市議員第13、14屆期間，與主任張惠霖聯手操作「人頭助理」詐領補助款，明知洪于涵、賀璽、張家蓉等人並未實際受聘，仍製作聘書、遴聘異動表等文件向市議會申報，使承辦人員信以為真，持續核撥薪資與慰勞金。第13屆期間兩人透過洪、賀帳戶詐得298萬餘元，第14屆再藉張家蓉帳戶詐得86萬餘元，累計不法金額逾384萬元，嚴重破壞議會補助經費制度與主計、審計監督機制。依貪污等罪判處陳怡君有期徒刑7年10月、褫奪公權5年，張惠霖則判處有期徒刑6年8月、褫奪公權4年。

合議庭另認定，張惠霖除負責提領款項、拆分轉匯以掩飾資金流向外，也與陳怡君收受建商胡偉良、高明義以「顧問費」名義支付款項，作為協助「品嘉傳承」建案加速取得建照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖及臨時用電等行政程序的對價。2023年9月至2025年2月間，建商每月透過賀璽帳戶匯款至張惠霖名下，合計70萬餘元，張再將部分款項交付陳怡君，並由議員辦公室發函、協調市府單位配合。法院認為兩人詐領助理費又收賄，已嚴重侵蝕公務廉潔與民意代表形象；至於涉行賄的胡偉良，則被判處有期徒刑1年、褫奪公權3年。

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新竹某國立大學　23歲學生墜樓死亡
北投溫泉情侶雙亡　相驗結果曝
傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資
《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議
小龍女2026陣容公布　增3成員

