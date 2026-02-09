　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高市時代開啟？前立委喊不樂觀「曝3困難」：陷入更大危機

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在首相高市早苗率領下大勝，席次達316席，創下亮眼成績。對此，前立委邱毅表示，自民黨在高市早苗領軍下大幅增加席次，創下罕見勝利，但對於外界稱「高市時代」開啟，他並不樂觀，認為後續修憲與擴軍仍面臨多重現實限制，「國內反對的聲浪一定很大。」

修憲擴軍面臨多重限制

前立委邱毅在粉專發文，自民黨原本僅有198席，此次一口氣增加118席，形容為史無前例的勝利，並認為表現超越過往小泉純一郎與安倍晉三時期，「很多人說高市時代開啟了，我沒這麼樂觀。」

對於高市早苗的政治主張，邱毅指出，高市長期希望推動修憲，讓自衛隊入憲並改制為國防軍，同時擴大防衛預算，甚至觸及無核三原則。他也提到，這些方向被視為日本右翼長期追求的目標，並成為部分年輕世代關注的政治訴求。

周邊與盟友壓力

邱毅認為，高市即便掌握席次優勢，實際推動修憲強軍仍相當困難，「現實情勢上很難做到，國內反對的聲浪一定很大。」他點出3大原因，第一點是周邊國家不可能坐視日本軍國主義復活，，包含中國大陸、俄羅斯，以及朝鮮與南韓都將有所反應。

第二點是，美國也不允許日本脫離掌握，「這套和平憲法就是美國拿來控制日本的，川普雖然想利用日本來對抗中國，然而一旦高市玩過火，損及美國利益，美日的矛盾就出現了。」

日本財政負擔沉重

第三點則是，日本經濟承受不了修憲強軍的衝擊，「日本財政赤字龐大，能支撐擴充三倍的軍費嗎？」他認為，高市可能採取日圓貶值、擴大舉債、量化寬鬆與減稅等方式因應，「這四招都是飲酖止渴，做了只會使日本陷入更大的危機。」

