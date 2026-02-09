　
政治

黎智英遭重判20年　民進黨轟「中共迫害人權」：香港民主最黑暗的一天

▲▼ 壹傳媒創辦人黎智英2021年步出香港終審法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為壹傳媒創辦人黎智英2021年步出香港終審法院。（資料照／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

針對中共今（9日）以《港區國安法》莫須有罪名，將香港壹傳媒創辦人、民主運動重要象徵人物黎智英，重判20年有期徒刑，民進黨中國部表達最嚴厲的譴責，並強調，香港在中共的威權陰影下，已遭到毀滅性的打擊，今天是香港民主最黑暗的一天。

民進黨中國部指出，過去幾年，香港人民為追求民主自由一次次走上街頭，遭到中共當局一次次的無情鎮壓，系統性打壓異議者、新聞工作者與公民社會，瓦解香港的司法獨立，使香港的人權狀況全面惡化，公然挑戰民主自由與普世價值。中共當局不僅無視港人的正當訴求，更不惜毀棄「一國兩制，五十年不變」承諾，對香港祭出一連串「國安惡法」，就是為了要牢牢掌握對香港的控制權。

民進黨表示，黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個。只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波們」與「黎智英們」成為獨裁體制下的無辜受害者。

民進黨強調，人民才是國家的主人，司法應是保障人權的最後防線，而不是政權用來清算異議的工具。民進黨中國部嚴正呼籲中國政府，立即停止以「國安法」進行政治迫害，也應立即釋放黎智英與所有無辜受害的香港民主人士，尊重香港人民追求民主與自由的正當權利，讓司法回歸法治、讓新聞回歸自由。

民進黨說，唯有尊重人權、停止打壓、勇於改革，才有可能迎來真正的國際尊重與「長治久安」；永無止境的極權打壓與司法迫害，只會讓國家與人民都陷入永恆的黑暗。

02/07 全台詐欺最新數據

民進黨談《世紀血案》：追求轉型正義是跨黨派、跨世代共同責任

民進黨談《世紀血案》：追求轉型正義是跨黨派、跨世代共同責任

國片《世紀血案》改編自「林宅血案」，但卻未事先取得當事人及家屬同意，再加上演員失言風波，引起抵制。民進黨今（9日）表示，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

