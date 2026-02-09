楠西地震滿周年　黃偉哲持續關懷安置戶　歲末慰訪點亮安居希望

▲楠西地震滿周年，社會局歲末慰訪南水分署宿舍安置戶，送上春節物資與禦寒棉被。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，適逢2025年「0121楠西地震」屆滿周年，市長黃偉哲持續關心受災鄉親安置與生活情形，日前特別委請社會局局長郭乃文前往經濟部水利署南區水資源分署宿舍安置處，展開「歲末點亮安居希望」慰訪行動，逐戶送上春節物資與禦寒棉被，實地了解安置戶遷入一年後的生活現況，盼讓鄉親在熟悉的家園中安心過好年。

回顧地震發生當時，市府第一時間設置臨時收容所。考量受災戶多為高齡長者，且生活與農作、社區緊密相連，黃偉哲市長指示以「在地安置」為優先原則，積極協調南水分署提供34戶宿舍作為安置空間，並串聯市府與民間資源優化居住環境，讓災民不必遠離故土，也能延續鄰里互助與情感支持。

黃偉哲市長表示，災後重建是一場長期工程，市府的責任不只是提供遮風避雨的屋頂，更重要的是守護鄉親對土地與社區的情感根基。透過在地安置，讓關懷與支持在鄰里之間自然流動，正是韌性城市最安定、也最溫暖的力量。

地震發生一年來，社會局社福中心服務從未間斷，持續由社工與志工定期關懷訪視，掌握受災戶家庭生活狀況，依不同需求提供福利諮詢與心理支持，並透過DIY香包、頌缽音療等活動，協助災民紓解壓力、穩定身心。

此次慰訪中，居住於南水分署宿舍的80歲蔡洪阿嬤，因脊髓手術後行動不便，長期接受社工關懷。近日社工發現阿嬤使用的床墊已變形，影響睡眠與身體舒適度，郭乃文局長特別親自將新床墊與禦寒棉被送達住處。阿嬤緊握郭局長的手，頻頻表達感謝，溫馨場面令人動容。

社會局長郭乃文指出，市府的陪伴不會因地震屆滿一年而停止，社工與志工將持續成為安置戶最堅實的後盾。看到長輩安心滿足的笑容，正是即時且精準資源連結的最佳成果。

台南市政府強調，春節期間關懷服務不打烊，市府將持續完善社會福利網絡，陪伴楠西地震安置戶守望相助，共同迎接平安、溫暖的新年。