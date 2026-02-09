　
地方 地方焦點

楠西地震滿周年　黃偉哲持續關懷安置戶　歲末慰訪點亮安居希望

▲楠西地震滿周年，社會局歲末慰訪南水分署宿舍安置戶，送上春節物資與禦寒棉被。（記者林東良翻攝，下同）

▲楠西地震滿周年，社會局歲末慰訪南水分署宿舍安置戶，送上春節物資與禦寒棉被。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，適逢2025年「0121楠西地震」屆滿周年，市長黃偉哲持續關心受災鄉親安置與生活情形，日前特別委請社會局局長郭乃文前往經濟部水利署南區水資源分署宿舍安置處，展開「歲末點亮安居希望」慰訪行動，逐戶送上春節物資與禦寒棉被，實地了解安置戶遷入一年後的生活現況，盼讓鄉親在熟悉的家園中安心過好年。

▲楠西地震滿周年，社會局歲末慰訪南水分署宿舍安置戶，送上春節物資與禦寒棉被。（記者林東良翻攝，下同）

回顧地震發生當時，市府第一時間設置臨時收容所。考量受災戶多為高齡長者，且生活與農作、社區緊密相連，黃偉哲市長指示以「在地安置」為優先原則，積極協調南水分署提供34戶宿舍作為安置空間，並串聯市府與民間資源優化居住環境，讓災民不必遠離故土，也能延續鄰里互助與情感支持。

黃偉哲市長表示，災後重建是一場長期工程，市府的責任不只是提供遮風避雨的屋頂，更重要的是守護鄉親對土地與社區的情感根基。透過在地安置，讓關懷與支持在鄰里之間自然流動，正是韌性城市最安定、也最溫暖的力量。

▲楠西地震滿周年，社會局歲末慰訪南水分署宿舍安置戶，送上春節物資與禦寒棉被。（記者林東良翻攝，下同）

地震發生一年來，社會局社福中心服務從未間斷，持續由社工與志工定期關懷訪視，掌握受災戶家庭生活狀況，依不同需求提供福利諮詢與心理支持，並透過DIY香包、頌缽音療等活動，協助災民紓解壓力、穩定身心。

此次慰訪中，居住於南水分署宿舍的80歲蔡洪阿嬤，因脊髓手術後行動不便，長期接受社工關懷。近日社工發現阿嬤使用的床墊已變形，影響睡眠與身體舒適度，郭乃文局長特別親自將新床墊與禦寒棉被送達住處。阿嬤緊握郭局長的手，頻頻表達感謝，溫馨場面令人動容。

社會局長郭乃文指出，市府的陪伴不會因地震屆滿一年而停止，社工與志工將持續成為安置戶最堅實的後盾。看到長輩安心滿足的笑容，正是即時且精準資源連結的最佳成果。

▲楠西地震滿周年，社會局歲末慰訪南水分署宿舍安置戶，送上春節物資與禦寒棉被。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府強調，春節期間關懷服務不打烊，市府將持續完善社會福利網絡，陪伴楠西地震安置戶守望相助，共同迎接平安、溫暖的新年。

楠西地震滿周年　黃偉哲持續關懷安置戶　歲末慰訪點亮安居希望

楠西地震滿周年　黃偉哲持續關懷安置戶　歲末慰訪點亮安居希望

青銀共學實驗課首場獲好評　台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

臺中榮總嘉灣分院春節多科門診開設　急診住院24小時開放

藝術夢起飛　台南國中美術、國小音樂藝術才能班2月23日開放報名

2026嘉義布袋布袋春節交通疏導　最新路況看這裡！

朴子就業中心助力66歲剝蚵婦　成功就業再領3萬元獎勵金

花蓮市公所贈東區老人之家春節禮金　55住民收紅包超開心

水上鄉歲末圍爐活動　公私協力傳遞社會溫暖與陪伴

「拉他一把」嘉縣警攜手在地企業　助迷途少年重建人生

「只在電視看過101」　再耕園陪16名身障學員跨250公里登頂圓夢

鄭麗文拋「兩岸和平框架」到底是什麼？　蕭旭岑：偏向模糊性質

籃球教練詐101位大學生！誆無卡分期買手機可分紅　重判7年4月

除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

馬士基第四季度凈利潤驟降94%、海運虧損　將削減1000個崗位

台灣虎航釋出限量30組WBC套票　明天上午10時開搶

北市議員陳怡君涉貪一審判7年10月　士檢認量刑過輕提上訴

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」　接一單10元人民幣...預約已排到初五

曾任蔣經國御醫　88歲前振興醫院院長劉榮宏辭世

74歲比莉頂3公斤假髮！　被兒嚴厲狂操「唱跳30次」才喊卡

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

相關新聞

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲交流數位化與防災治理經驗

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲交流數位化與防災治理經驗

埼玉縣議會日台友好議員聯盟會長鈴木正人議員，9日率梅澤佳一、新井豪、保谷武等議員一行4人拜會台南市政府，由市長黃偉哲代表台南市政府及186萬市民表達誠摯歡迎，新聞及國際關係處處長蘇恩恩陪同與會，雙方就政府數位化、防災對策及未來台日城市交流等議題進行意見交換，互動熱絡。

南消文賢消防分隊新建工程動土打造安全執勤環境

南消文賢消防分隊新建工程動土打造安全執勤環境

台南尚青農產進駐愛買黃偉哲北上推薦產地直送好滋味

台南尚青農產進駐愛買黃偉哲北上推薦產地直送好滋味

樂天巨人亞太春訓兼公益講座黃偉哲感謝深化台韓棒球交流

樂天巨人亞太春訓兼公益講座黃偉哲感謝深化台韓棒球交流

台南行春春節疏運啟動黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

台南行春春節疏運啟動黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

楠西地震黃偉哲安置戶

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

