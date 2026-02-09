　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」　接一單10元人民幣...預約已排到初五

▲陸女子接單替外出打工的年輕人在家鄉「盡孝」。（圖／翻攝大風新聞）

▲陸女子接單替外出打工的年輕人在家鄉「跑腿盡孝」。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸農村年輕人在外地打工，家中只留下長輩和小孩，經常缺乏照顧和關懷，對此，河南商丘民權縣一名90後女子王豔華近年在家鄉替外出工作的子女「跑腿盡孝」，協助為留守長輩送餐、採買生活用品，甚至代為轉達子女難以說出口的關心話語，每單僅收10元（人民幣，下同），隨著年關將近，竟需求暴增，預約已一路排到正月初五。

《大風新聞》報導，王艷華此前在鎮上幼兒園做教師期間，經常接觸留守老人與兒童。了解到身邊留守老人的生活不便，她從去（2025）年三四月份開始做「跑腿」工作——幫外出打拼的子女，給家裡的父母買東西、送飯菜以及轉達子女不曾對父母開口的話語。

▲陸女子接單替外出打工的年輕人在家鄉「盡孝」。（圖／翻攝大風新聞）

王艷華表示，起初只是想幫忙、不打算收費，但時間一久，老人子女過意不去，才讓她訂價，每單10元主要用於車輛耗損與電費。

待實際投入後，她發現需求遠比想像迫切，近一年已服務數百個家庭。她觀察，許多留守老人最需要的並非物資，而是陪伴，「嘴上不說，心裡都盼著孩子在身邊。」

隨著王豔華投入跑腿工作的第一個春節即將到來，她表示，過年期間不打算休息，儘管部分委託人會客氣表示不急，仍希望儘快把年貨與心意送到老人手中。「隨著年底將近，訂單明顯增加，從過去偶有空檔，到如今天天滿檔，有人甚至提前十多天預約，行程已排到正月初五。」

據悉，王豔華的委託者多為返鄉不易的外地工作者、因工作無法返家的子女或遠嫁他鄉卻牽掛父母的女兒。她的跑腿範圍除民權縣雙塔鎮外，也延伸至周邊鄉鎮與外縣，最遠距離可達七、八十公里，至於鄉鎮內仍維持10元一單，較遠距離則依里程酌收車費，電動車購入僅八、九個月，行駛里程已超2萬5千公里。

王艷華除接單「跑腿盡孝」外，還需照顧三名孩子並經營自媒體，每天僅有4小時左右的睡眠時間。她坦言，身體已有吃不消的情況，也曾嘗試找人協助，但因收入不高、工作辛勞，對方未能久留。

王豔華希望能找到合適的搭檔分擔工作，眼前最迫切的心願則是想「好好睡一覺」，把身體先養好，再視年後情況調整步調。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／101位大學生上當！　判決出爐
曾任蔣經國御醫　88歲前振興醫院院長劉榮宏辭世
校花級星二代證實已死會！害羞笑了　媽媽一旁救火
快訊／高鐵站驚爆重大刑案　200萬現金遭劫走
北投溫泉情侶雙亡！檢警今相驗遺體　家屬抵殯儀館
才被爆是蔡幸娟女兒！　Threads爆紅白富美突宣布退網：要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」　接一單10元人民幣...預約已排到初五

高市早苗狂勝　陸學者警告：對中採「對撞」措施、關係恐進一步惡化

黎智英被重判　港特首李家超稱「伸張正義、大快人心」

20年無人參賽！19歲新星破中國冬奧34年塵封紀錄…孫悟空模樣吸睛

陸春運新潮流「人車分離」　5千多輛私家車從新疆「搭火車」返鄉

巴拿馬裁定長和港口續約案違憲　港府商經局：自毀國家信用

諾魯總統赴廣東「訪親過年」　祖輩有中國血統曾託習近平助「尋根」

3500元瓷瓶估價300萬　陸古玩拍賣新騙局

獄中痛哭向母懺悔貪污　執掌700億陸國企美女董座成「階下囚」

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」　接一單10元人民幣...預約已排到初五

高市早苗狂勝　陸學者警告：對中採「對撞」措施、關係恐進一步惡化

黎智英被重判　港特首李家超稱「伸張正義、大快人心」

20年無人參賽！19歲新星破中國冬奧34年塵封紀錄…孫悟空模樣吸睛

陸春運新潮流「人車分離」　5千多輛私家車從新疆「搭火車」返鄉

巴拿馬裁定長和港口續約案違憲　港府商經局：自毀國家信用

諾魯總統赴廣東「訪親過年」　祖輩有中國血統曾託習近平助「尋根」

3500元瓷瓶估價300萬　陸古玩拍賣新騙局

獄中痛哭向母懺悔貪污　執掌700億陸國企美女董座成「階下囚」

鄭麗文拋「兩岸和平框架」到底是什麼？　蕭旭岑：偏向模糊性質

籃球教練詐101位大學生！誆無卡分期買手機可分紅　重判7年4月

除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

馬士基第四季度凈利潤驟降94%、海運虧損　將削減1000個崗位

台灣虎航釋出限量30組WBC套票　明天上午10時開搶

北市議員陳怡君涉貪一審判7年10月　士檢認量刑過輕提上訴

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」　接一單10元人民幣...預約已排到初五

曾任蔣經國御醫　88歲前振興醫院院長劉榮宏辭世

74歲比莉頂3公斤假髮！　被兒嚴厲狂操「唱跳30次」才喊卡

【路人嚇壞求救】北捷中山站男「水果刀插口袋」搭末班車

大陸熱門新聞

快訊／黎智英遭判刑20年！　關到「98歲」才能出獄

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」！價值破180萬

解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」 要外界警惕軍國主義滲透

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

向母懺悔貪污　陸國企美女董座成「階下囚」

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

女客金手鐲斷裂…回收時裡面掉出鋼珠

高市早苗大勝！　胡錫進酸：日本島內自娛自樂

陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦 反覆操作10分鐘一場空

82歲老婦「50元」懸賞尋人遭諷沒誠意

影／機器人大軍與少林學員「集體」練武

3500元瓷瓶估價300萬　

男童餵兔食指被咬斷　破肚找斷指結果沒吞

更多熱門

相關新聞

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

六七八年級生必備的神技！一名網友表示，平時打字不用看鍵盤，竟被00後同事驚呼太厲害，讓他瞬間感受到世代差距。貼文引發萬人共鳴，年輕人手機操作流暢，卻不熟鍵盤與文書軟體，感嘆「以前教老人用電腦，現在要教年輕人」、「七年級生在職場上就是扶老攜幼」。

竹山暖警再度啟動迷路長輩雷達尋獲走失老翁

竹山暖警再度啟動迷路長輩雷達尋獲走失老翁

國中弟助身障者過馬路　網讚根本天使

國中弟助身障者過馬路　網讚根本天使

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警助返家

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警助返家

女撞死人肇逃被逮未酒測　嘉義警曝原因

女撞死人肇逃被逮未酒測　嘉義警曝原因

關鍵字：

留守老人跑腿訂單暖心故事盡孝

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「最強高中生」Ray辣女友突發文

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面