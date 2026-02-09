　
地方 地方焦點

青銀共學實驗課首場獲好評　台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

▲台南市樂齡學習示範中心新教室9日啟用，並同步辦理青銀共學實驗課，長輩與學童一同學習健康知識。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市樂齡學習示範中心新教室9日啟用，並同步辦理青銀共學實驗課，長輩與學童一同學習健康知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局與台南市樂齡學習示範中心合作，9日在曾文市政願景園區啟用新增教室，並同步辦理首場「青銀共學實驗課」，吸引樂齡夥伴攜手國小中高年級學童共同參與。

透過趣味科學實驗，引導長輩與孩子破解大腦視覺陷阱，學習辨識日常生活中的「隱形糖」，建立正確的原型食材選擇觀念，讓健康知識成為世代共享的語言。教育局副局長楊智雄也到場與學員同樂。

市長黃偉哲表示，台南市高齡人口比例已達20.48%，面對超高齡化社會，市府率先將退場私校台灣首府大學轉型為「曾文市政願景園區」，成為推動終身學習與公共服務的重要據點，建立場域活化與在地回饋的新典範。臺南市樂齡學習示範中心自113年7月31日進駐以來，參與樂齡學習的市民人次已突破萬人，顯示學習需求持續成長。

黃偉哲指出，為回應市民對學習空間的需求，市府持續投入資源進行空間整備與規劃，並於9日正式啟用致遠樓二樓教室，打造溫馨、彈性且多元的創新學習場域，提供樂齡學習更完善的硬體支持。

▲台南市樂齡學習示範中心新教室9日啟用，並同步辦理青銀共學實驗課，長輩與學童一同學習健康知識。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，南市長期推動樂齡學習政策，教育局此次爭取新增教室並添購教學設備，完成空間改造。隨著新教室啟用，未來將與樂齡學習示範中心合作辦理婆姐咖啡、手作藝文等特色課程，提供更充裕的學習場域。本次首次在新教室辦理代間科學實驗課，即獲得學員熱烈回響，也成為南市樂齡學習持續深化的重要象徵。

台南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴表示，中心多年來開辦多元課程，吸引各區民眾前來參與，新增空間將可進一步擴大服務量能。本次課程特別邀請陽明大學神經科學研究所博士、昇雴科技教育顧問薛宥綱，透過「本氏液」實驗進行教學，由長輩擔任「首席安全官」，負責監控水溫與操作距離；孩子則擔任「精密操作員」，負責操作滴管與觀察顏色變化，透過角色分工促進世代互動，也深化家庭成員間的實質關懷。

教育局表示，未來將持續與樂齡學習示範中心攜手推動多元樂齡課程與活動，展現校園空間轉型的創新價值，提供市民更多終身學習機會，朝向健康、友善的全齡學習城市邁進。

青銀共學實驗課台南樂齡

