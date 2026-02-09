▲ 高雄市勞工局發放「失業勞工子女就學補助」，即起開放申請。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

為協助失業者減輕其子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路，高雄市勞工局發放「失業勞工子女就學補助」，114學年度第2學期補助，自即日起開始受理申請至3月22日止，若家中同時有2位就讀私立大學的子女或符合獨立負擔家計條件，每人最高可領31200元。

勞工局表示，本項補助採通信郵寄申請或網路線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4,000元、私立高中職（含五專前3年）每名6,000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬5,000元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬6,000元。

另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限，最高每人可領31200元。

▲高雄發放「失業勞工子女就學補助」，最高每人可領31200元。（圖／記者賴文萱翻攝）

「失業勞工子女就學補助」申請資格如下：

一、非自願離職失業勞工，於115年3月22日以前，未請領老年給付，且符合下列條件之一：

(1)於114年12月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼者。

(2)於114年3月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日就業日數未超過30日者。

(3)於114年3月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日就業期間未超過3個月者。

(4)於115年2月3日至115年3月22日非自願離職，並至公立就業服務機構辦理求職登記者，且於115年4月21日以前經核付失業給付或職業訓練生活津貼。

二、申請人子女就讀國內高中職或大專校院須具有正式學籍。

勞工局表示，補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或本市各區公所索取，或自勞工局網站及勞動部網站下載。民眾如有相關問題，歡迎洽詢07-8124613轉134勞工局王先生，也可電洽勞動部免付費服務電話：1955。