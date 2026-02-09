高市早苗狂勝　陸學者警告：對中採「對撞」措施、關係恐進一步惡化

▲日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

日本眾議院大選落幕，自民黨在黨魁兼首相高市早苗率領下取得316席，獲得空前成功。大陸媒體引述學者分析警告，自民黨全面掌握國會運作後，日本在安保領域將更加激進，地緣博弈和不穩定局面面臨進一步加劇的風險，中日關係可能進一步惡化，但雙方將「鬥而不破」。

《北京日報》報導，中國國際問題研究院亞太研究所助理研究員姚澤宇表示，高市繼續執政，將推進「經濟安保戰略」，一方面重塑日本的科技大國地位，另一方面尋求供應鏈多元化。日本可能進一步降低對中經濟依賴，特別是謀求構建帶有排除中國色彩的稀土供應鏈聯盟。

姚澤宇指出，此次選舉所獲議席數將保證執政聯盟不僅可以主導法案表決，還將全面掌握國會運作，並壟斷眾議院17個常任委員會委員長的職位，在野黨的制衡功能將被嚴重削弱。

姚澤宇因此認為，未來日本將在安保領域更加激進，可能謀求修改和平憲法，推動自衛隊入憲，從根本上鬆動戰後日本對軍力發展的自我約束。其次是將提前修訂「安保三文件」，並重新審視「無核三原則」，徹底放鬆對殺傷性武器出口的限制，推動日本向武器出口大國轉型。

▲2025年10月31日，習近平和高市早苗在韓國慶州會見。（圖／路透）

「高市會帶領日本走上擴武強軍道路，外交方面會進一步對中國採取對撞措施，中日關係將進一步惡化」，上海國際問題研究院東北亞研究中心主任、研究員蔡亮表示，高市繼續執政下，日美同盟將更加緊密，並與「意識形態相近」國家緊密合作，強化對中遏制。日本還可能加大與全球南方國家的經濟合作，平衡中國的影響力。

高市勝選後，川普發文祝賀，稱「很榮幸」支持高市及其執政聯盟，「熱情投票的日本人民將永遠得到我的堅定支持」。上海社科院國際問題研究所助理研究員王夢雪分析，川普政府奉行「美國利益優先」，雖支持美日同盟，但也絕不希望被拖入台海、釣魚台的直接衝突；美方核心訴求是讓日本承擔更多防務成本，並非為其激進政策買單，這將持續制約高市強硬外交的實際動作。

王夢雪強調，「高市政權鞏固，地緣博弈和不穩定局面面臨進一步加劇的風險，但中日『鬥而不破』、中美『競爭可控』仍是主線，地區和平與發展的基本面應該不會改變」。