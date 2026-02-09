　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

高市早苗狂勝　陸學者警告：對中採「對撞」措施、關係恐進一步惡化

▲▼日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

▲日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

日本眾議院大選落幕，自民黨在黨魁兼首相高市早苗率領下取得316席，獲得空前成功。大陸媒體引述學者分析警告，自民黨全面掌握國會運作後，日本在安保領域將更加激進，地緣博弈和不穩定局面面臨進一步加劇的風險，中日關係可能進一步惡化，但雙方將「鬥而不破」。

《北京日報》報導，中國國際問題研究院亞太研究所助理研究員姚澤宇表示，高市繼續執政，將推進「經濟安保戰略」，一方面重塑日本的科技大國地位，另一方面尋求供應鏈多元化。日本可能進一步降低對中經濟依賴，特別是謀求構建帶有排除中國色彩的稀土供應鏈聯盟。

姚澤宇指出，此次選舉所獲議席數將保證執政聯盟不僅可以主導法案表決，還將全面掌握國會運作，並壟斷眾議院17個常任委員會委員長的職位，在野黨的制衡功能將被嚴重削弱。

姚澤宇因此認為，未來日本將在安保領域更加激進，可能謀求修改和平憲法，推動自衛隊入憲，從根本上鬆動戰後日本對軍力發展的自我約束。其次是將提前修訂「安保三文件」，並重新審視「無核三原則」，徹底放鬆對殺傷性武器出口的限制，推動日本向武器出口大國轉型。

▲▼2025年10月31日，習近平和高市早苗在韓國慶州會見。（圖／路透）

▲2025年10月31日，習近平和高市早苗在韓國慶州會見。（圖／路透）

「高市會帶領日本走上擴武強軍道路，外交方面會進一步對中國採取對撞措施，中日關係將進一步惡化」，上海國際問題研究院東北亞研究中心主任、研究員蔡亮表示，高市繼續執政下，日美同盟將更加緊密，並與「意識形態相近」國家緊密合作，強化對中遏制。日本還可能加大與全球南方國家的經濟合作，平衡中國的影響力。

高市勝選後，川普發文祝賀，稱「很榮幸」支持高市及其執政聯盟，「熱情投票的日本人民將永遠得到我的堅定支持」。上海社科院國際問題研究所助理研究員王夢雪分析，川普政府奉行「美國利益優先」，雖支持美日同盟，但也絕不希望被拖入台海、釣魚台的直接衝突；美方核心訴求是讓日本承擔更多防務成本，並非為其激進政策買單，這將持續制約高市強硬外交的實際動作。

王夢雪強調，「高市政權鞏固，地緣博弈和不穩定局面面臨進一步加劇的風險，但中日『鬥而不破』、中美『競爭可控』仍是主線，地區和平與發展的基本面應該不會改變」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／101位大學生上當！　判決出爐
曾任蔣經國御醫　88歲前振興醫院院長劉榮宏辭世
校花級星二代證實已死會！害羞笑了　媽媽一旁救火
快訊／高鐵站驚爆重大刑案　200萬現金遭劫走
北投溫泉情侶雙亡！檢警今相驗遺體　家屬抵殯儀館
才被爆是蔡幸娟女兒！　Threads爆紅白富美突宣布退網：要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」　接一單10元人民幣...預約已排到初五

高市早苗狂勝　陸學者警告：對中採「對撞」措施、關係恐進一步惡化

黎智英被重判　港特首李家超稱「伸張正義、大快人心」

20年無人參賽！19歲新星破中國冬奧34年塵封紀錄…孫悟空模樣吸睛

陸春運新潮流「人車分離」　5千多輛私家車從新疆「搭火車」返鄉

巴拿馬裁定長和港口續約案違憲　港府商經局：自毀國家信用

諾魯總統赴廣東「訪親過年」　祖輩有中國血統曾託習近平助「尋根」

3500元瓷瓶估價300萬　陸古玩拍賣新騙局

獄中痛哭向母懺悔貪污　執掌700億陸國企美女董座成「階下囚」

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」　接一單10元人民幣...預約已排到初五

高市早苗狂勝　陸學者警告：對中採「對撞」措施、關係恐進一步惡化

黎智英被重判　港特首李家超稱「伸張正義、大快人心」

20年無人參賽！19歲新星破中國冬奧34年塵封紀錄…孫悟空模樣吸睛

陸春運新潮流「人車分離」　5千多輛私家車從新疆「搭火車」返鄉

巴拿馬裁定長和港口續約案違憲　港府商經局：自毀國家信用

諾魯總統赴廣東「訪親過年」　祖輩有中國血統曾託習近平助「尋根」

3500元瓷瓶估價300萬　陸古玩拍賣新騙局

獄中痛哭向母懺悔貪污　執掌700億陸國企美女董座成「階下囚」

鄭麗文拋「兩岸和平框架」到底是什麼？　蕭旭岑：偏向模糊性質

籃球教練詐101位大學生！誆無卡分期買手機可分紅　重判7年4月

除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

馬士基第四季度凈利潤驟降94%、海運虧損　將削減1000個崗位

台灣虎航釋出限量30組WBC套票　明天上午10時開搶

北市議員陳怡君涉貪一審判7年10月　士檢認量刑過輕提上訴

陸女子幫陌生人「跑腿盡孝」　接一單10元人民幣...預約已排到初五

曾任蔣經國御醫　88歲前振興醫院院長劉榮宏辭世

74歲比莉頂3公斤假髮！　被兒嚴厲狂操「唱跳30次」才喊卡

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

大陸熱門新聞

快訊／黎智英遭判刑20年！　關到「98歲」才能出獄

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」！價值破180萬

解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」 要外界警惕軍國主義滲透

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

向母懺悔貪污　陸國企美女董座成「階下囚」

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

女客金手鐲斷裂…回收時裡面掉出鋼珠

高市早苗大勝！　胡錫進酸：日本島內自娛自樂

陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦 反覆操作10分鐘一場空

82歲老婦「50元」懸賞尋人遭諷沒誠意

影／機器人大軍與少林學員「集體」練武

3500元瓷瓶估價300萬　

男童餵兔食指被咬斷　破肚找斷指結果沒吞

更多熱門

相關新聞

哈日族揪心！日系投信看高市狂勝　喊「日圓兌美元上看145」

哈日族揪心！日系投信看高市狂勝　喊「日圓兌美元上看145」

日本眾議院於昨（8）日舉行改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，野村投信認為，高市勝選有利於日本政府推動預算、國防相關支出、產業補貼等財政方案的執行力可望顯著增強，有助於支撐日本經濟與企業獲利成長動能，長期日圓兌美元匯價仍會緩步走升，在145～155區間波動整理。

自民黨破紀錄大勝　王鴻薇喊話國民黨中央：不應忽視的政治訊號

自民黨破紀錄大勝　王鴻薇喊話國民黨中央：不應忽視的政治訊號

林濁水：藍營現在親中的幾乎只剩黨主席　非要跟隨日親中先烈不可？

林濁水：藍營現在親中的幾乎只剩黨主席　非要跟隨日親中先烈不可？

高市早苗大勝　鄭麗文嘆：變日本有事、台灣有事

高市早苗大勝　鄭麗文嘆：變日本有事、台灣有事

蔡英文祝賀高市早苗贏得歷史性勝利　期盼台日堅實互信更加穩固

蔡英文祝賀高市早苗贏得歷史性勝利　期盼台日堅實互信更加穩固

關鍵字：

高市早苗中日關係自民黨眾議院

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「最強高中生」Ray辣女友突發文

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面