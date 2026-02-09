慘丟百席！日在野陣營「中道」雙黨魁請辭　13日火速改選接班人





▲ 野田佳彥與齊藤鐵夫雙雙宣布請辭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本在野陣營「中道改革聯合」在8日眾議院選舉中慘遭滑鐵盧，2名共同黨魁野田佳彥與齊藤鐵夫9日下午在高層會議中正式宣布辭職，為這場歷史性慘敗扛起責任。黨內已敲定13日舉行新任黨魁選舉，趕在18日特別國會召開前完成領導層重組。

雙黨魁主動請辭 13日火速改選

綜合《共同社》等日媒，中道改革聯合共同國會對策委員長笠浩史會後受訪證實，「兩位黨魁在會中表達為這次敗選負責，主動提出辭職」，並說明選舉時程，「11日將召開議員大會確認選舉流程，12日公告，13日投票選出新黨魁。」

野田強調中道路線仍具時代意義

野田佳彥在記者會上表示，「我與齊藤共同黨魁決定為歷史性慘敗承擔責任，提出辭呈」，但他也強調中道路線仍有其時代意義，「執政陣營過於龐大，提出另一種思考方向的角色變得更加重要。」齊藤鐵夫則表示，「中道的成立具有歷史意義，能與野田先生共同擔任黨魁，是我政治生涯最大的榮耀。」

流失逾百席 宣傳時間不足成敗因

中道改革聯合在今年1月眾議院解散前才剛成立，由立憲民主黨與公明黨為核心組成，解散前擁有167席。但在8日投開票的大選中僅拿下49席，流失逾100席，多名資深幹部在小選區接連落馬。齊藤分析敗因時指出，「宣傳理念與政策的時間嚴重不足」，從解散到投票僅數周的短期決戰，令新政黨難以獲得無黨派選民認同。

