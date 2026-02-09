　
慘丟百席！日在野陣營「中道」雙黨魁請辭　13日火速改選接班人

▲▼ 日本在野陣營「中道改革聯合」慘敗。（圖／路透）

▲ 野田佳彥與齊藤鐵夫雙雙宣布請辭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本在野陣營「中道改革聯合」在8日眾議院選舉中慘遭滑鐵盧，2名共同黨魁野田佳彥與齊藤鐵夫9日下午在高層會議中正式宣布辭職，為這場歷史性慘敗扛起責任。黨內已敲定13日舉行新任黨魁選舉，趕在18日特別國會召開前完成領導層重組。

雙黨魁主動請辭　13日火速改選

綜合《共同社》等日媒，中道改革聯合共同國會對策委員長笠浩史會後受訪證實，「兩位黨魁在會中表達為這次敗選負責，主動提出辭職」，並說明選舉時程，「11日將召開議員大會確認選舉流程，12日公告，13日投票選出新黨魁。」

野田強調中道路線仍具時代意義

野田佳彥在記者會上表示，「我與齊藤共同黨魁決定為歷史性慘敗承擔責任，提出辭呈」，但他也強調中道路線仍有其時代意義，「執政陣營過於龐大，提出另一種思考方向的角色變得更加重要。」齊藤鐵夫則表示，「中道的成立具有歷史意義，能與野田先生共同擔任黨魁，是我政治生涯最大的榮耀。」

流失逾百席　宣傳時間不足成敗因

中道改革聯合在今年1月眾議院解散前才剛成立，由立憲民主黨與公明黨為核心組成，解散前擁有167席。但在8日投開票的大選中僅拿下49席，流失逾100席，多名資深幹部在小選區接連落馬。齊藤分析敗因時指出，「宣傳理念與政策的時間嚴重不足」，從解散到投票僅數周的短期決戰，令新政黨難以獲得無黨派選民認同。

►高市早苗大勝！日在野陣營被輾壓　黨首親揭敗因「暗示將下台」

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

自民黨破紀錄大勝　王鴻薇喊話國民黨中央：不應忽視的政治訊號

自民黨破紀錄大勝　王鴻薇喊話國民黨中央：不應忽視的政治訊號

日本首相高市早苗「豪賭」成功，帶領自民黨在眾議院465席中單獨拿下316席，是二次大戰後首度跨越眾院2/3「修憲門檻」，部分學者直指此次是日本友中政黨的大敗。對此，國民黨立委王鴻薇今（9日）表示，此結果證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

林濁水：藍營現在親中的幾乎只剩黨主席　非要跟隨日親中先烈不可？

林濁水：藍營現在親中的幾乎只剩黨主席　非要跟隨日親中先烈不可？

高市早苗大勝　鄭麗文嘆：變日本有事、台灣有事

高市早苗大勝　鄭麗文嘆：變日本有事、台灣有事

高市狂勝效應　富國銀行：日圓兌美元政府出手點看162

高市狂勝效應　富國銀行：日圓兌美元政府出手點看162

WBC多明尼加略勝日本？美國真正的棒球隊？

WBC多明尼加略勝日本？美國真正的棒球隊？

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

