北投溫泉湯屋男女雙屍！檢警今相驗遺體　死者家屬抵殯儀館

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市北投區行義路一家溫泉餐廳8日發生2死命案，警方初步調查，46歲的李男是該餐廳的停車場員工，當晚安排郭姓女友(46歲)到湯屋泡湯，但卻發現郭女泡湯時間太久，李男入內查看時，赫見女友已經在溫泉池中身亡，當場情緒激動，疑似因此引發心臟病倒臥在溫泉池外，經送醫後亦宣告不治。今(9日)下午檢警會同法醫進行相驗，死者家屬也抵達殯儀館，全程神情凝重，不發一語。

▲北投溫泉餐廳湯屋雙屍，檢警相驗遺體，死者家屬抵達殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）