談《世紀血案》爭議　綠：追求轉型正義是跨黨派、跨世代共同責任

記者詹詠淇／台北報導

國片《世紀血案》改編自「林宅血案」，但卻未事先取得當事人及家屬同意，再加上演員失言風波，引起抵制。民進黨今（9日）表示，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，加上主演李千娜等失言稱，「可能不是那麼嚴重沒那麼恐怖」，引發輿論譁然。主演群這幾天都已陸續發聲道歉，而導演徐琨華在神隱多日後，才發聲致歉，「作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作」。

民進黨今（9日）表示，近期電影《世紀血案》衍生的風波，使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。

民進黨強調，民進黨感念林義雄前主席及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達。歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

民進黨指出，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張。2016年重返執政以來，民進黨推動《促進轉型正義條例》、《不當黨產處理條例》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等法案三讀通過。

民進黨說，獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作。這些努力將不會停歇。

民進黨期待，社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。