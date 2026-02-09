　
大陸 大陸焦點 特派現場

黎智英被重判　港特首李家超稱「伸張正義、大快人心」

▲▼ 李家超率團訪問重慶、袁家軍 。（圖／翻攝 北青知政新媒體）

▲香港特首李家超。（資料照／翻攝北青知政新媒體）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英今（9）日被判入獄20年，香港特首李家超隨即表態稱，黎智英罪行滔天、惡貫滿盈，被重判是「彰顯法治，伸張正義，大快人心」。另外，港府將充公黎智英的罪行相關財產，並將啓動程序，將《蘋果日報》3間相關公司自公司登記冊中剔除。

綜合港媒報導，在宣判之後，李家超表示，黎智英危害國家安全的惡行傷害國家及香港特區的利益、傷害市民的利益，認為黎長期利用《蘋果日報》荼毒市民、煽動仇恨，乞求外部勢力制裁中國及香港特區，是犧牲人民福祉，「賣國禍港，損害國家和香港特區利益，罪證纍纍，罪有應得」。

李家超聲稱，香港社會已承受沉重代價，認為在黎及《蘋果日報》的荼毒下，部分市民尤其是青年人，被誤導違反法律，變得激進暴戾，指出截至去年底，有超過2400人因「黑暴」（港府與北京對「反送中運動」的稱呼）期間所犯的罪行承擔法律後果，「可見黎智英團夥及《蘋果日報》的惡貫滿盈」。

李家超還稱，本次是《港版國安法》公布實施後第一宗獲判罪成的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，形容是香港特區維護國家安全工作的重要里程碑，並指國安法彰顯「定海神針」的作用，告誡危害國安的歹毒之徒難逃法網，必被依法嚴懲。

大陸駐港國家安全公署則聲稱，堅定支持司法機關依法對黎智英案作量刑裁決，認為判刑結果彰顯國安法治權威，捍衛香港法治精神，是罰當其罪。公署指，案件審理過程證明黎智英是一系列「反中亂港事件」的主要策劃者和參與者，長期操控輿論工具製造和傳播謠言，是外部反華勢力的「代理人和馬前卒」，也是修例風波的「幕後推手」。

公署發言人批評，個別西方國家政客無視黎智英案鐵證如山和罪孽深重，打著「人權自由」的幌子為黎撐腰張目，又在黎智英被定罪後，要求立即無條件釋放，是坐實其與黎智英的深度勾連關係。

該發言人強調，公署會一如既往堅定履職，堅決防範、制止、懲治一切危害國家安全的行為和活動，堅定支持香港全面準確實施香港維護國安法律制度，堅定支持司法機關無偏無私、無畏無懼履行維護國家安全職責。

據報導，港府將依法充公黎智英的罪行相關財產。香港保安局局長早前已凍結黎智英及《蘋果日報》相關公司的罪行相關財產。港府未來將啓動程序，按《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）第360C條，將《蘋果日報》三間相關公司自公司登記冊中剔除。

02/07 全台詐欺最新數據

人權組織：判黎智英20年　等同死刑

人權組織：判黎智英20年　等同死刑

壹傳媒創辦人黎智英遭裁定違反國安法3項罪名成立，9日被判處20年有期徒刑。對此，人權觀察亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）稱，「對78歲的黎智英判處20年有期徒刑，實際上等同死刑」。

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

黎智英遭判20年　陸委會火速聲明：台灣應以香港慘痛經驗為戒

黎智英遭判20年　陸委會火速聲明：台灣應以香港慘痛經驗為戒

從蘋果日報到眾新聞　香港媒體生態急速萎縮

從蘋果日報到眾新聞　香港媒體生態急速萎縮

快訊／黎智英遭判刑20年！　關到「98歲」才能出獄

快訊／黎智英遭判刑20年！　關到「98歲」才能出獄

