藝術夢起飛　台南國中美術、國小音樂藝術才能班2月23日開放報名

▲台南市115學年度國中美術類及國小音樂類藝術才能班鑑定，2月23日起受理報名，歡迎具藝術潛能學生踴躍參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市115學年度國中美術類及國小音樂類藝術才能班鑑定，將於2月23日至3月2日受理報名。國中美術類招生學校包括南新國中、麻豆國中、新市國中、永康國中及民德國中等5校；國小音樂類則由新民國小、永福國小及崇學國小等3校招生，每校將錄取新生26名，部分學校另招考插班生，歡迎具藝術潛能的學生踴躍報名，開拓多元學習發展方向。

市長黃偉哲表示，台南市國中美術類藝術才能班報考情形一向踴躍，教學成果深獲各界肯定。以今年承辦鑑定工作的新市國中為例，曾榮獲教育部「廣達游於藝」全國創意教學佳作，近年更跨域結合科技（AI）與雙語國際議題，啟發學生多元創作視角，且該校畢業生集體創作成果屢在全國美術比賽中獲獎，校友於國內外知名大學皆有亮眼表現。

在音樂教育方面，黃偉哲指出，承辦國小音樂類鑑定的崇學國小長期深耕國樂教育，多年蟬聯全國音樂比賽「特優」殊榮，在團體合奏及絲竹樂領域表現尤為突出，是培育音樂專才的重要搖籃。

教育局長鄭新輝表示，台南市國中美術班積極發展在地特色並接軌國際。南新國中長期辦理校際聯展，並多次赴日本及兩岸進行藝術文化參訪；民德國中坐落於文史資源豐富的北區，透過分組協同教學，開設金屬工藝、水墨文創插畫、國際交流及藝文場館參訪等多元課程，培養學生跨域藝術素養。

鄭新輝也指出，台南市國小音樂班歷史悠久，其中永福國小音樂班成立至今已陪伴孩子走過48年音樂歷程，是全國第二所成立音樂班的學校，長年培育無數音樂人才，教學成果享譽全國。

教育局進一步說明，麻豆國中美術班重視學科與術科並進，術科課程採分組教學，提供個別化專業輔導，並引進外部資源，培育兼具創作力與藝術素養的人才；永康國中美術班則為學生量身打造學習體驗，課程涵蓋東方元素、多元媒材、彩繪藝術、書法創作及3D繪圖，並結合大學參訪及社區彩繪等活動，拓展藝術視野。

在國小音樂類方面，新民國小音樂班強調學科與術科並重，具備高師生比專業指導，近年積極辦理大師班課程與公益展演，讓學生在專業培養之餘，也深化生命教育與社會關懷。



教育局補充表示，相關招生簡章已公告於教育局及各校網站，除歡迎國小二年級學生報考國小音樂班、國小六年級學生報考國中美術班外，部分學校亦開放插班生報名，請有意報考者務必於期限內完成報名及繳費手續，掌握藝術學習的最佳契機。