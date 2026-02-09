手動刷票也被鎖？拓元判定惹議　黃捷發函文化部：要求明示封鎖標準

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

拓元售票系統為國內演唱會常見的售票平台，近期包括由南韓人氣男團SEVENTEEN成員S.COUPS和MINGYU組成的小分隊CxM和香港歌后鄧紫棋演唱會都在拓元販售票券。然而，卻有不少粉絲歌迷發現，自己帳號被無預警「鎖定」，顯示暫無購票權限。對此，民進黨立委黃捷今（9日）表示，收到許多追星人陳情，已發文請文化部和售票業者妥善溝通，要求業者明示帳號封鎖標準、完善申訴機制，並視情節輕重分級處理。

黃捷今（9日）表示，收到許多追星人陳情，無端被拓元售票系統鎖帳號，變相剝奪了大家參與藝文活動的權利。針對開外掛影響售票公平性的行為，業者應該嚴查，但別誤傷無辜粉絲。

黃捷指出，已發文請文化部和售票業者妥善溝通，要求業者明示帳號封鎖標準、完善申訴機制，並視情節輕重分級處理。後續有任何進度，會第一時間跟大家報告。

黃捷國會辦公室發函至文化部主旨寫到，有關民眾反映拓元售票系統無預警鎖定鎖定會員帳號致嚴重影響購票權益一事，建請貴部督導該業者釐清封鎖標準、建立完善申訴機制用符合比例原則之處分規範，並請惠予函覆處理情形及提供相關往來文件影本。

說明欄位指出，近期屢有民眾陳情反映，於使用拓元售票系統進行藝文活動購票時，僅以瀏覽器手動刷新頁面，未安裝任何搶票外掛或自動化程式，卻遭該系統無預警判定異常並處以終身鎖定帳號之處分。

第二，拓元售票系統代理國內眾多藝文演出之票務工作。消費者一旦遭該系統終身封鎖，將剝奪參與國內多數藝文活動之權益，影響層面甚廣。為保障消費者權益及促進藝文市場健全發展，請貴部與拓元售票系統就下列事項妥善溝通：

（一）明示帳號封鎖標準：應釐清正常手動操作與惡意程式之界線。

（二）完善申訴救濟機制：針對遭封鎖之帳號，應提供透明、有效的人工複查管道。

（三）落實比例原則：檢討相關處分條款，應視情節輕重採取分級處分（如警告、暫時停權），不應未經警告即對初次被判定異常者實施終身停權之最嚴厲處分。

最後，黃捷國會辦公室也請文化部將相關電子檔案於2月13日中午前寄至辦公室Email。

▼黃捷針對拓元售票系統無預警封鎖民眾帳戶函文至文化部。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）