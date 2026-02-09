比出國貴？飯店董事長：別讓「體感通膨、錯誤歸因」扼殺國旅

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人對於「國旅」罵聲連連，對此，雲品國際董事長盛治仁跳出來反駁，直指問題常被「體感通膨」與「錯誤歸因」帶偏。他透露，近期看到媒體整理春節房價，還把「兩人套房」簡化成「兩人房」，不同飯店房型、坪數、配備都不一樣卻硬放同一張表比價，導致民眾誤以為五星級起跳都離譜天價，進而把怒氣擴散成「整個產業都暴利」的結論，讓台灣觀光陷入惡性循環。

盛治仁在貼文一開始就說，自己在公司處理一則新聞，先是網路整理幾家飯店春節房價，下結論「出國比較便宜」，接著電視台再做二手新聞，「卻把原本寫的兩人『套房』簡化成『兩人房』」。

他無奈表示，表格把五家飯店放一起，但「五家飯店被拿來比較的房型、坪數與配備根本不一致」，雲品被拿來比的是「較大、較貴的套房」，有人卻用普通客房或小套房，最後在電視上通通變成「兩人房」，觀眾當然會覺得「看起來不合理」。

資料被簡化 盛治仁「若我是消費者，我也生氣」

他坦言完全能理解消費者看到會生氣，「如果我是消費者，看到那張表格我也會生氣」，但更擔心的是情緒堆疊後，變成對整個產業的錯誤歸因。他強調，比價至少要把條件講清楚，同區位、同等級同坪數房型、同日期屬性，「平日比平日、週末比週末、連假比連假，才是對等比較」，並直白指出「如果一張價格表沒有標示『房型』與『坪數』，那多半比較本身就站不住」。

對於「為什麼出國看起來比較划算」，盛治仁也點出常見落差，國人國旅高度集中在週六、連假、春節這種「極端旺季」，但出國往往請假拉長天數，住到對方的平季或淡季，因此同樣預算看似買到更多。他也不否認尖峰價格會痛，「消費者最痛的通常不是週二，而是連假、週六與春節，這個痛點我不否認」，但不該直接推導成「整體國旅都暴利」，「所以如果你問『國旅有沒有太貴？』我的答案是：要看你用什麼基準比。」

飯店業壓力不是「想漲」 是「撐不住」

他進一步談到飯店業者的現實壓力，強調不是「想漲」，而是「撐不住」，包含缺工導致人力成本、能源耗材、食材、消防衛生等合規成本、地價租金與利息折舊等資本成本都在上升。

但他也補上一句很直白的自省，「消費者不需要替業者理解成本，但業者必須理解消費者對『值不值得』的判斷。」他認為真正的警訊不是「嫌貴」，而是「貴得不值得」，關鍵在價格透明、旺季定價要能被理解、品質一致性，以及能否做出在地體驗撐起價值感。

最後，盛治仁也把矛頭指向媒體識讀，提醒大家做個思想實驗，當你看到媒體報導你熟悉的行業時，是否也覺得斷章取義？他呼籲媒體若要用表格比較，「請至少把房型、坪數與日期屬性標清楚」，並強調不希望台灣觀光被「錯誤表格」當成憤怒放大器；但同時也不主張盲目護航，政府要取締哄抬與不實標示、業者要自律提升透明與價值感，才能讓「國旅太貴」回到可被檢驗、也能被改善的討論。