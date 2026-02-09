自民黨破紀錄大勝　王鴻薇喊話國民黨中央：不應忽視的政治訊號

▲日本首相高市早苗帶領眾議院跨過「修憲門檻」。（圖／路透）

記者蘇靖宸／台北報導

日本首相高市早苗「豪賭」成功，帶領自民黨在眾議院465席中單獨拿下316席，是二次大戰後首度跨越眾院2/3「修憲門檻」，部分學者直指此次是日本友中政黨的大敗。對此，國民黨立委王鴻薇今（9日）表示，此結果證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

高市早苗2025年10月4日接任自民黨總裁，但因自民黨在參、眾兩院未單獨過半，經政治協商，最後與日本維新會共組聯合政府，並當選首位日本女首相。由於自民黨深陷政治獻金醜聞及痛失國會過半優勢，高市早苗1月23日宣布解散眾議院，並於2月8日投票，短短16天時間被視為「政治豪賭」，孰料她帶領自民黨風光拿下316席，不僅終結「跛腳」狀態，還創下二戰後首度跨越眾院2/3「修憲門檻」紀錄，而其盟友、日本維新會則取得36席。

對此，王鴻薇表示，高市早苗的政治豪賭，讓她創造了自民黨歷史性的選舉勝利，今年台灣同樣將面臨大選，這股「高市旋風」是否也會影響台灣，值得關注。高市以史上第一位女性首相之姿，做了許多男性政治人物都不敢輕易嘗試的決定；她挾著自身的高人氣孤注一擲，其果敢鮮明的領導風格，讓一向被視為老氣沈沈、派閥政治色彩濃厚的自民黨，意外贏得年輕選民的高度支持。

王鴻薇說，在台灣，外界多半聚焦於高市的政治傾向與地緣政治選擇。然而更關鍵的是，高市其實精準回應了日本民眾對經濟前景的焦慮，以及對通膨問題的強烈不滿。儘管過去市場對「高市經濟學」存在不少質疑與不安，但這場選舉顯示，選民願意為此買單。日本的經濟、財政與金融體系，是否能長期承受減稅與大幅擴張財政支出的壓力，或許仍有待觀察，但在選戰中，這無疑成了一帖立竿見影的補藥。

王鴻薇指出，部分評論指出，高市的大勝其實有兩位「隱形輔選員」——一位是中國國家主席習近平，一位是美國總統川普。高市長期遭受中共冷眼以對，相關政治壓力至今未消；反觀另一端，川普頻頻釋出善意。最終結果也證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風。國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

對於部分學者指此次日本眾議院選舉結果被認為是日本友中政黨的大敗，國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，恭喜高市早苗再次連任外，自民黨還獲得國會最大黨席次。國民黨團了解日本社會正經歷很不一樣動態時代，期待日本社會能團結一致，對其未來做出最好決定，不管是國際外交情勢或民生問題，期待中華民國跟日本繼續保持友好，在各方面繼續扶持。

