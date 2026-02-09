BHC炸雞2號店進駐信義ATT　開幕期間消費滿額送保養品

▲BHC信義ATT店明天開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓劇《來自星星的你》千頌伊最愛炸雞品牌「BHC炸雞」開出第2家門市，並以全新餐廳形式亮相，提供26款新菜色，包括多人享用的「BHC炸雞聚餐盤」，一次就能吃到3種炸雞搭配3種小點，還有推薦必吃玉米起司辛奇煎餅、紅王醬芝士辛奇拌飯等，2月10日開幕，消費滿額再送保養品、買1送1券等優惠。

▲韓食炸雞聚餐盤可供2人食用。

BHC炸雞第2家門市選在ATT 4 FUN 2樓，有別於大巨蛋店僅供炸雞販售，信義ATT店以聚餐形式做為主打，把多倫多、加州、香港等地的人氣料理搬進台灣，端出全新26道韓食小吃。

首推「韓食炸雞聚餐盤」，內含經典辣炒年糕搭配3款炸雞（口味任選），以及炸魚板薯條、星星雞皮、星星炸年糕，推薦2人食用，售價499元；「BHC炸雞聚餐盤」提供炸雞任選3種口味（含4雞翅、4小腿、2棒腿、去骨腿塊6塊），搭配星星雞皮、星星炸年糕、炸魚板薯條，售價999元。

▲紅王醬芝士辛奇拌飯。

▲玉米起司辛奇煎餅。

再來推薦「紅王醬芝士辛奇拌飯」選用特製紅王醬拌炒泡菜炒飯，淋上熱騰騰的濃厚切達芝士醬，並附有可自行調整辣度份量的紅王醬，售價329元；「玉米起司辛奇煎餅」則把韓式泡菜與洋蔥絲、韭菜結合煎餅，頂層鋪上甜玉米、莫札拉瑞起司、辣美乃滋醬，售價259元。

▲甜點推薦鹽奶酪巧克怪。

▲飲品從香港BHC分店中的各式調飲做為發想推出多款飲品。

「韓式宮廷年糕」選用韓式烤肉醬快炒年糕、美國翼板加牛腹肉或豬肉，並附有生菜、紅綠辣椒、蒜片提供搭配，售價319元起，另外還有早午餐「雪花莓果沙拉」、甜點「鹽奶酪巧克怪」等。

飲品部分從香港BHC分店中的各式調飲做為發想，提供酸甜系「乳酸燒啤」、「草莓醉情」，或是無酒精版「桃桃威士忌」、「青檸莫西多」等豐富選擇。

●BHC信義ATT店

地址：台北市信義區松壽路12號2樓

營業時間：周日至周四11:00-22:00；周五、六及例假日11:00-23:00

電話：02-2720-0036

備註：每人低消250元，用餐限時90分鐘，另收10%服務費

開幕優惠如下：

1. 2月10日至12日會員享買BHC聚餐分享盤系列就送「韓食炸雞聚餐盤兌換券」1張，加碼再送鹽奶酪巧克怪。

2. 2月10日至15日每日消費滿999元的前20組客人，每桌即送總價值高達2080元的「ilso全明星保養品」。

3. 2月10日至15日每桌消費即送拍貼機體驗1次，5人以上訂位可體驗2次。

4. 2月13日至26日會員消費滿1999元即送「韓食炸雞聚餐盤」禮物券，直送至會員系統。

▲Potato Corner首度插旗高雄，2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場。（圖／資料照／記者黃士原攝）

另外，以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」則將於2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場，商場日前也公布營業時間與排隊規則。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市，以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名。

去年8月初首度登台，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。

▲Potato Corner高雄店採取「線上登記排隊制」。（圖／資料照／記者黃士原攝）

Potato Corner首度前往高雄展店，2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場，商場日前也公布排隊規則，採取「線上登記排隊制」，早上11點現場公告線上排隊 QR Code，掃描完成登記；登記成功後，系統將發送簡訊或電子郵件通知，下午1點會依線上登記順序叫號，請依號碼至櫃位排隊點餐。

業者公告6點排隊須知：

1、每支手機號碼僅限登記1人，登記1個號碼僅限1人排隊與購買。

2、每人限購2份；若希望購買2份以上，請以第2支手機號碼重新登記排隊。

3、登記成功後，系統將發送簡訊或電子郵件通知，若未收到，請主動向現場工作人員確認。

4、建議於號碼剩餘約5號時，提前返回櫃位附近等候。

5、當叫到號碼時，請於5分鐘內至櫃位向工作人員報到並排隊點餐。

6、超過5分鐘未到，將視同過號，系統將自動取消排隊資格。