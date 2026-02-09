　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

BHC炸雞2號店進駐信義ATT　開幕期間消費滿額送保養品

▲▼BHC信義ATT店。（圖／記者蕭筠攝）

▲BHC信義ATT店明天開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓劇《來自星星的你》千頌伊最愛炸雞品牌「BHC炸雞」開出第2家門市，並以全新餐廳形式亮相，提供26款新菜色，包括多人享用的「BHC炸雞聚餐盤」，一次就能吃到3種炸雞搭配3種小點，還有推薦必吃玉米起司辛奇煎餅、紅王醬芝士辛奇拌飯等，2月10日開幕，消費滿額再送保養品、買1送1券等優惠。

▲▼BHC信義ATT店。（圖／記者蕭筠攝）

▲韓食炸雞聚餐盤可供2人食用。

BHC炸雞第2家門市選在ATT 4 FUN 2樓，有別於大巨蛋店僅供炸雞販售，信義ATT店以聚餐形式做為主打，把多倫多、加州、香港等地的人氣料理搬進台灣，端出全新26道韓食小吃。

首推「韓食炸雞聚餐盤」，內含經典辣炒年糕搭配3款炸雞（口味任選），以及炸魚板薯條、星星雞皮、星星炸年糕，推薦2人食用，售價499元；「BHC炸雞聚餐盤」提供炸雞任選3種口味（含4雞翅、4小腿、2棒腿、去骨腿塊6塊），搭配星星雞皮、星星炸年糕、炸魚板薯條，售價999元。

▲▼BHC信義ATT店。（圖／記者蕭筠攝）

▲紅王醬芝士辛奇拌飯。

▲▼BHC信義ATT店。（圖／記者蕭筠攝）

▲玉米起司辛奇煎餅。

再來推薦「紅王醬芝士辛奇拌飯」選用特製紅王醬拌炒泡菜炒飯，淋上熱騰騰的濃厚切達芝士醬，並附有可自行調整辣度份量的紅王醬，售價329元；「玉米起司辛奇煎餅」則把韓式泡菜與洋蔥絲、韭菜結合煎餅，頂層鋪上甜玉米、莫札拉瑞起司、辣美乃滋醬，售價259元。

▲▼BHC信義ATT店。（圖／記者蕭筠攝）

▲甜點推薦鹽奶酪巧克怪。

▲▼BHC信義ATT店。（圖／記者蕭筠攝）

▲飲品從香港BHC分店中的各式調飲做為發想推出多款飲品。

「韓式宮廷年糕」選用韓式烤肉醬快炒年糕、美國翼板加牛腹肉或豬肉，並附有生菜、紅綠辣椒、蒜片提供搭配，售價319元起，另外還有早午餐「雪花莓果沙拉」、甜點「鹽奶酪巧克怪」等。

飲品部分從香港BHC分店中的各式調飲做為發想，提供酸甜系「乳酸燒啤」、「草莓醉情」，或是無酒精版「桃桃威士忌」、「青檸莫西多」等豐富選擇。

●BHC信義ATT店

地址：台北市信義區松壽路12號2樓
營業時間：周日至周四11:00-22:00；周五、六及例假日11:00-23:00
電話：02-2720-0036
備註：每人低消250元，用餐限時90分鐘，另收10%服務費

開幕優惠如下：

1. 2月10日至12日會員享買BHC聚餐分享盤系列就送「韓食炸雞聚餐盤兌換券」1張，加碼再送鹽奶酪巧克怪。
2. 2月10日至15日每日消費滿999元的前20組客人，每桌即送總價值高達2080元的「ilso全明星保養品」。
3. 2月10日至15日每桌消費即送拍貼機體驗1次，5人以上訂位可體驗2次。
4. 2月13日至26日會員消費滿1999元即送「韓食炸雞聚餐盤」禮物券，直送至會員系統。

▲Potato Corner台灣首店菜單曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲Potato Corner首度插旗高雄，2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場。（圖／資料照／記者黃士原攝）

另外，以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」則將於2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場，商場日前也公布營業時間與排隊規則。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市，以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名。

去年8月初首度登台，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。

▲Potato Corner高雄店採取「線上登記排隊制」。（圖／資料照／記者黃士原攝）

Potato Corner首度前往高雄展店，2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場，商場日前也公布排隊規則，採取「線上登記排隊制」，早上11點現場公告線上排隊 QR Code，掃描完成登記；登記成功後，系統將發送簡訊或電子郵件通知，下午1點會依線上登記順序叫號，請依號碼至櫃位排隊點餐。

業者公告6點排隊須知：

1、每支手機號碼僅限登記1人，登記1個號碼僅限1人排隊與購買。
2、每人限購2份；若希望購買2份以上，請以第2支手機號碼重新登記排隊。
3、登記成功後，系統將發送簡訊或電子郵件通知，若未收到，請主動向現場工作人員確認。
4、建議於號碼剩餘約5號時，提前返回櫃位附近等候。
5、當叫到號碼時，請於5分鐘內至櫃位向工作人員報到並排隊點餐。
6、超過5分鐘未到，將視同過號，系統將自動取消排隊資格。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新竹某國立大學　23歲學生墜樓死亡
北投溫泉情侶雙亡　相驗結果曝
傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資
《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議
小龍女2026陣容公布　增3成員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

BHC炸雞2號店進駐信義ATT　開幕期間消費滿額送保養品

超商周一咖啡優惠　7-11特大厚乳拿鐵「買2送2」、全家10元多1杯

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市！網友腦洞大開， 許下各種獵奇口味？

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

BHC炸雞2號店進駐信義ATT　開幕期間消費滿額送保養品

超商周一咖啡優惠　7-11特大厚乳拿鐵「買2送2」、全家10元多1杯

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市！網友腦洞大開， 許下各種獵奇口味？

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

女神宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息　6/1重新營業

紅蘿蔔生食浪費了！醫大推「最強吃法」小孩極愛　吸收率差12倍

春節小物史努比台灣辦桌有夠可愛　極簡小豬撲滿超耐看

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

87歲翁開出停車場「直直衝」！猛撞騎樓梁柱...車頭爛毀夫妻受傷

赴日秋訓有成　曾家輝：投球機制更穩定、球速找回來了

老父賣地「沒過戶就往生」　兒子繼承須列報遺產

雙鐵上菜！鐵警攜台鐵「食炸開運便當」開賣　吃進美味守住紅包

網美景點「山度空間」改裝回歸　美式沙漠風園區看花蓮海景

【貪快逆向釀禍】蘆洲男騎士衝撞女騎士　2人慘摔波及小客車

消費熱門新聞

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

BHC炸雞2號店進駐信義ATT　開幕期間消費滿額送保養品

更多熱門

相關新聞

Mister Donut草莓季推9款甜甜圈　限時買6送2

Mister Donut草莓季推9款甜甜圈　限時買6送2

Mister Donut「草莓季」今年以草莓、藍莓與覆盆莓搭配6種圈體，推出9款限定甜甜圈及2種飲品，明（10）起上市，限時6天買5送1、買6送2，消費滿200元再送馬上開運甜蜜卡。

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

一星餐廳「Circum」新菜重現傳統智慧

一星餐廳「Circum」新菜重現傳統智慧

關鍵字：

美食情報美食雲BHC炸雞Potato Corner

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面