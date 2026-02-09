臺中榮總嘉灣分院春節多科門診開設　急診住院24小時開放

▲▼ 臺中榮總嘉灣分院115年春節暨傳染病特別門診醫療服務情形 。（圖／臺中榮總嘉灣分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



115年春節連假期間，臺中榮總嘉義暨灣橋分院門診時段調整，請就診民眾多加留意，嘉灣分院2月17日(初一)至2月19(初三)，開設「傳染病特別門診」，持續守護榮民(眷)及嘉義鄉親的健康。

嘉義分院於初一至初三(週二至週四)上、下午開設春節傳染病特別門診，2月14日(週六)上午於洗腎室開設腎臟內科，2月16日除夕(週一)全院休診；初一 (週二)上午開設胸腔內科，外科門診，下午開設外科門診；初二(週三)上午開設心臟內科、腎臟內科、內科、家醫科，下午開設外科門診；初三(週四) 上午開設內科、家醫科，下午開設家醫科門診；初四(週五)上午開設身心醫學科、心臟內科、一般外科、腎臟內科，下午休診；初五(週六)上午於急診室開設腎臟病內科門診，嘉義分院美沙冬服藥窗口及洗腎室，連假期間服務照常。

市區門診於春節期間均休診。灣橋分院2月14日(週六)上午開免疫風濕科，下午休診；2月16日除夕(週一)全院休診；初一至初三(週二至週四)上、下午開設春節傳染病特別門診；2月17初一(週二)上午開設胸腔內科、下午開設小兒科；初二(週三)上午開設小兒科、上、下午開設胸腔內科；初三(週四)上午開設小兒科，下午開設胸腔內科；初四(週五)上午開設胸腔內科、身心醫學科，下午休診；初五(週六)上午開設胸腔內科、下午休診。灣橋分院美沙冬服藥窗口連假期間照常服務。

嘉灣分院急診、住院24小時不打烊，持續為有需求的民眾提供高品質的醫療服務。春節門診醫療服務調整及傳染病特別門診相關資訊，民眾可至本院官方網站或臉書粉絲專頁查詢。提醒榮民(眷)及鄉親朋友春節防疫不鬆懈，注意保暖、飲食及正常作息，慎防呼吸道及腸胃疾病，健康平安過好年。