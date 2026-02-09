長榮2航班燃油不足喊Mayday　民航局：已著手調查

▲德威航空。（圖／網友edward_cyy_授權）

記者周湘芸／台北報導

德威航空TW687航班8日降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，造成後續長榮航空及香港航空3架航班因燃油不足發出「Mayday」訊號。對此，民航局表示，已針對長榮航空2架航班已著手調查。

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260班機因燃油不足發出「Mayday」訊號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，長榮航空BR392班機於8日晚間6時52分18秒，率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機，也在6時57分49秒宣告「Mayday、Mayday、Mayday」。

原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，因延誤半個多小時仍無法著陸，於6時59分57秒，也在通訊中連發三次「Mayday」呼號。

對此，民航局表示，針對長榮航空BR392、BR007發出「Mayday」訊號，已著手調查。

國家運輸安全調查委員會則說，經調查，這3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。