傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資

▲美國總統川普與日本首相高市早苗 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本自民黨在這次選舉大勝，美國總統川普還向日本首相高市早苗表達祝賀，更說將永遠力挺日本人民，能為高市背書是莫大的榮幸。然而這份公開力挺背後卻隱藏著美方對日本遲遲未兌現5500億美元對美投資承諾的強烈不滿，川普為此感到憤怒。

日本經濟新聞報導，就在川普公開表態支持高市的前一天，日方接獲美國政府高層警告，指川普對日本問題感到憤怒，因為日本對美國5500億美元的投資計畫進度落後。

2025年7月，美國與日本達成協議，日本承諾投入5500億美元作為關稅調降的交換條件。美日目前正針對天然氣發電等3項計畫作為首批案子進行協調，美國商務部長盧特尼克原本向川普保證2025年底會敲定首案，但相關時程卻一再延宕，如今又要拖到2月下旬。

報導稱，據信這讓川普懷疑是在日本刻意拖延談判，美方政府內部甚至有人懷疑，日本可能是在等待聯邦最高法院對川普關稅的司法裁決，一旦判定違憲，整筆5500億美元投資恐將作廢。

不過日本方面的想法並不同。日方認為，若能成為主要國家中第一個執行巨額對美投資的國家，贏得川普好感才是上上之策。不過相關計畫預計耗資超過6兆日圓，方案制定需要時間。

美日預計3月舉行領導人峰會，川普隨後會在4月訪問中國大陸。報導指出，面對台灣問題，日本目標是進一步強化同盟關係，但川普對日本並非抱持百分之百的信任。在高市與川普3月會晤的峰會上，川普預料將要求日本進一步提高國防預算。

川普政府與高市政府一直在接觸，據信今年1月，美國政府啟動匯率檢查，這是干預外匯市場的準備階段，旨在遏制日圓過度拋售。美方官員透露，對於能在安全保障等領域步調一致的高市政權，美方有意給予側面支援。