2026嘉義布袋布袋春節交通疏導　最新路況看這裡！

▲▼ 布袋走春不塞車！嘉縣警全力備戰春節連假，布袋魚市、高跟鞋教堂交通疏導全攻略 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2026年農曆春節連假即將展開，預期嘉義縣布袋沿海地區將迎來觀光人潮高峰。嘉義縣警察局布袋分局今日表示，針對熱門景點「布袋觀光魚市」及「高跟鞋教堂」，警方已完成交通疏導勤務規劃，將於大年初一（2月17日）至初六（2月22日）期間，於市區關鍵路口與景點周邊彈性部署警力，確保交通順暢，讓遊客「開車有路、停車有位」。



布袋警分局指出，依據往年經驗，進入布袋市區的「布新橋」及「中山路」最易發生壅塞。警方建議遊客多利用以下路線：

建議路線： 經由 台17線 或 台61線（西濱快） 進入布袋市區，遵循 上海路 或 海港大道 行駛。

避堵攻略： 若發現往魚市的中山路車流量大，請改道 右轉順安路，續行 新興街、海興街 前往高跟鞋教堂。此舉可有效避開魚市核心區車潮，並直接抵達教堂周邊的免費停車空間。



為維護旅遊品質，警方將視即時人車流況，針對高跟鞋教堂周邊道路實施以下措施：

機動管制： 視情況封閉部分路段，調整為「行人徒步區」。

增加供給： 鼓勵民眾多加利用高跟鞋教堂周邊大型免費停車場，切勿在窄小巷弄違規停車。



布袋警分局呼籲，連假期間出遊請保持耐心，並隨時收聽廣播掌握最新路況。行經路口時請務必遵守號誌，並配合現場員警與義交的指揮導引。此外，年節期間飲宴機會多，警方也將同步加強取締酒後駕車，提醒民眾「開車不喝酒，安全才是回家唯一的路」。



