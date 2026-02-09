最適合全家人的「心靈慢旅」！跟著藝術家在繁華台北看見靜謐百岳

▲曾文彥藝術家親自導覽。（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

在這個快節奏的時代，我們有多久沒有靜下來，好好與自己對話了？臺北市藝文推廣處特別邀請藝術家曾文彥，帶來一場洗滌心靈的視覺饗宴！

由臺北市藝文推廣處主辦的115年度駐館藝術家特展《人間獨旅》，邀請駐館藝術家曾文彥，以多年旅行與登山經驗為創作基礎，透過攝影、素描與文字書寫交織，呈現關於行走、凝視與自我對話的藝術旅程。本展共展出72件作品，分為「山旅孤行」與「人間獨旅」兩大主題。

▲雪山山脈-聖稜線-童話故事-雪北山屋。

藝術家從爬山與旅行的攝影紀錄出發，將稍縱即逝的風景轉化為層層堆疊的素描畫面，以黑、灰、白光影語言回探記憶深處的生命經驗。作品不僅描繪自然與人間景象，也將孤獨、寡語與觀察轉化為沉靜而專注的觀看方式，邀請觀者在畫面前放慢腳步，與自身生命經驗產生共鳴。

臺北市藝文推廣處表示，駐館藝術家特展除呈現作品外，也特別重視藝術家與觀眾之間的交流。本展期間規劃多場系列活動，包含作品導覽及四場藝術講座，主題涵蓋攝影觀念、山旅心境、創作歷程與素描技法示範，讓觀眾從多元角度理解藝術創作的生成過程，並將藝術經驗延伸至日常生活。

前袖珍博物館館長、藝術家曹文瑞致詞時分享，他與老同學曾文彥自藝專時期結識至今的深厚情誼，並高度肯定其創作成就。他指出，曾文彥早年即以特立獨行的創作性格在同儕中脫穎而出，逐步形塑出獨特繪畫語彙。曹文瑞表示，在臺灣成為專職藝術家並不容易，曾文彥自美國學成返國後，投入長達二十多年的美術教育，疫情期間關閉畫室成為人生重要轉折，促使其全心投入藝術創作。他肯定曾文彥將攝影的精準、登山的體能歷練與繪畫的感性筆觸融為一體，形塑出真誠而自然的創作風格。

曹文瑞進一步指出，曾文彥在技法上獨樹一幟，以粗硬鉛筆模擬如水墨「皴法」般的筆觸效果，在紙上堆疊出厚實而富質感的畫面，將百岳山林中的孤行經驗，轉化為當代視覺藝術的深層表現。

臺北市藝文推廣處詹素貞處長也表示，繼兩年前於藝推處展出「山旅孤行」後，曾文彥此次以《人間獨旅》為題，進一步引領觀眾走入更深層的內在世界，探討「孤」與「獨」在生命歷程中的意義。她指出，藝術創作本質上是一項孤獨的歷程，但曾文彥在「孤」與「獨」二字上著力甚深。無論是山林中的獨行，或回返人間的行旅，其終極目標皆指向「返回斯世」，讓個人思想得以與世界產生無形而深刻的情感流通，而藝術創作正是這樣情感交流的關鍵橋梁。

詹素貞形容，曾文彥的創作狀態呈現奇妙對比，在山間獨行、在人間獨旅，看似「出世」的遠離，實則是更深層的「入世」；看似手持的是「空」，內心實則執「有」。她並以佛教「寧可著有如須彌山，不可著空如芥子許」形容藝術家對藝術與生命的堅持，這份執著使其在孤獨創作道路上，仍保有對世間真切而深沉的情感。

▲藝文推廣處詹素貞處長致詞。

開南科技大學柯適中教授分享，與曾文彥同為藝專時期同學，學生時代即見證其特立獨行的藝術性格，並回憶人生第一次登山便與其同行。他表示，曾文彥經常獨旅蒐集創作靈感，其作品不僅描繪地景，更延伸為生命精神的具體呈現。

佳世達科技智能方案事業群總經理暨邁達特數位董事長曹文興表示，兄長長期以高度堅持自我要求，這份精神對他影響深遠。相較於科技產業的快速更迭，藝術創作能留下具長遠影響力的作品，也成為其人生重要啟發與典範。

中華民國國際演講協會前總會長丁海華女士分享，於2024年首次接觸曾文彥作品即深受其層次分明的筆觸與選材所震撼，並肯定藝術家將生活經驗轉化為藝術語言，透過攝影捕捉瞬間，再以繪畫呈現，鼓勵觀眾與藝術家交流，必能獲益良多。

曾文彥於致詞中感謝藝文推廣處與多年來支持他的親友，並分享人生如同創作，創作來自內心信念，不盲目從眾。他每日於畫室創作，透過天空色溫感知時刻，並持續書寫部落格十餘年，從旅行寫到登山，累積超過三十多萬字，擷取部分內容作為本次展覽說明。

▲天使的眼淚-嘉明湖。

▲奇萊山雪季-蒼白的記憶。

他表示，走進展覽的觀眾大致分為三類，包括與畫家有深刻交情者、長期敬佩其創作的支持者，以及原本不認識畫家，卻能從作品中獲得啟迪的觀眾。他並指出，臺北市藝文推廣處是一處文化藝術氣息濃厚的寶庫，不僅帶動藝文學習、吸引新觀眾族群，也是位於臺北市精華地帶的重要藝文據點，更是少數全臺可開放至晚間九點的現代化展場。他強調，藝術創作多在畫室中獨自完成，但展覽呈現與推廣仰賴眾人協力；只要所做之事能讓世界變得更美好，便具有深遠意義。

在臺北市藝文推廣處的策劃下，《人間獨旅》除了是一場展覽，也是一段邀請觀眾靜心行走的過程。推廣處期盼透過本展，讓藝術成為陪伴生活、安放心靈的力量，引領觀眾在行走與停留之間，重新與自己相遇。

展覽資訊

●展覽名稱｜115 年度駐館藝術家特展《人間獨旅》

●展出藝術家｜曾文彥

●展覽期間｜115 年 2 月 4 日至 3 月 29 日（週一、除夕至初四春節期間休館）

●展覽地點｜臺北市藝文推廣處1樓特展室

●開幕式｜2月7日（六）10:30，1樓演藝廳

●主辦單位｜臺北市藝文推廣處

