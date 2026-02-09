人妻崩潰！撞見「老公床戰親媽」揭22年不倫戀　母女竟同時懷孕





▲ 人妻目睹老公床戰自己的母親。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名懷孕7個月的40歲人妻在社群平台Reddit發文揭露自身遭遇，她在新年前夕結束旅遊行程提前返家，沒想到一進臥室就撞見丈夫和她的親生母親在床上發生性行為，母親甚至對她大喊「滾出『他們的』臥室」，讓她徹底崩潰。

15歲相戀結婚25年 丈夫卻與岳母偷情22年

根據《鏡報》，這名人妻說明，她和丈夫從15歲就在一起，17歲懷孕後搬進她父母家同住，18歲結婚並育有4個孩子，目前腹中懷有第5胎，原先以為自己擁有美滿婚姻，每周親熱超過2次，也經常約會、互相送禮，幾乎不吵架。但被抓姦在床後，丈夫才坦承從18歲起就被岳母「勾引」，多年來兩人至少每個月發生一次無套性行為，甚至比兩人結婚的時間還長。

驚人真相曝光 3個弟弟恐是丈夫親生子

更令人震驚的是，她推算時間後發現自己的3個弟弟很可能是丈夫的親生兒子。她強迫丈夫向父親坦白，而63歲的父親得知相守多年的妻子出軌後崩潰不已。

她隨後也在家庭聚會上公開此事，導致60歲的母親被教會解除兒童牧師職務。母親反過來指責女兒「毀了她的人生和名譽」，但多數家人都站在她這一邊。

母親過去羞辱女兒蕩婦 如今劈腿女婿

這名女性在貼文中痛訴，母親過去總是羞辱她年輕懷孕，甚至稱她是「蕩婦」，如今卻做出更不堪的事。她也永遠無法原諒丈夫，因為他經常在與她母親發生關係後幾分鐘，就回到她的床上。

最令她憤怒的是，丈夫讓母親受孕的時間竟然與她懷孕時間相隔不到一周，當時她還天真地覺得能和母親一起經歷孕期很美好，未料母親腹中的孩子竟是和她小孩同父異母的手足。

網友力挺人妻 直指母親毀了家庭

網友對此紛紛留言力挺，「妳人太好了，居然沒有去刺殺老公」、「妳沒有毀掉母親的人生，是她自己毀了整個家庭」、「妳根本沒做錯事，而且妳也是受害者，就跟你們家其他受這件事影響的家人一樣」。