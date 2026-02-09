1000元只能換「90個10元」！兌幣機1規定吵翻　內行幫補血

▲兌幣機規定掀起討論。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者鄺郁庭／綜合報導

兌幣機「收手續費」引發討論。有網友在「路上觀察學院」貼出一張照片，他看到一台兌幣機貼出公告，「本兌幣機酌收手續費，同意再換！」其中，投入千元鈔票只能換到900元零錢，規定讓不少人看傻。不過，留言區中有人認為，這種設計「不是為了賺錢」，而是要擋掉「太多不是消費者的人來換錢」。

原PO貼出現場兌幣機畫面，文中只寫下「？？？」從照片中可見，面板中央以紅字標示一句關鍵規定：「本兌幣機酌收手續費，同意再換！！」面板下方用圖文並列方式，清楚說明各種紙鈔能換到的10元硬幣數量。

一、100元鈔票

標示為：100元 → 10元硬幣 ×10（無需手續費）

等於是原價兌換，沒有少給，對小額消費者最友善。

二、500元鈔票

標示為：500元 → 10元硬幣 ×45

實際金額只拿回450元，等於被「吃掉」50元。

三、1000元鈔票（爭議最大）

標示為：1000元 → 10元硬幣 ×90

換算下來只拿回900元，直接少100元，等於變相收取10%手續費。

一票吵翻「換越多損越多」？

不少網友第一時間覺得誇張，「1000只能換900，夭壽」、「這匯率比地下匯兌還狠」、「換越多損越多」，也有人笑說「那我分十次來換吧」、「先去超商買瓶飲料，再回來換就好」。甚至有人質疑是否涉及逃漏稅，「這台機器收取高額手續費，如果沒有吐出發票，基本上就涉及地下經濟行為。」

不過，也有大量留言替店家緩頰，可能有太多不是消費者的人來換，「擋店家換零錢」、「因為會有店家偷懶，純粹來換錢。」也有人直呼，「可能太多不是消費者來換」、「事出必有因，真的需要的換100也夠了」，目的就是不讓人把兌幣機當成免費銀行。