朴子就業中心助力66歲剝蚵婦　成功就業再領3萬元獎勵金

▲▼ 天災重創不低頭！66歲剝蚵婦轉職成功 領3萬元就業獎勵大紅包 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據內政部統計，台灣於114年底正式邁入超高齡社會，其中嘉義縣老年人口比例位居全台之冠。高齡人力的開發與運用，已成為在地發展的重要課題。

去年（114年）強颱重創嘉義沿海水產養殖業，許多依賴兼職與臨時工維持生計的中高齡勞工，因災後工作量驟減陷入生活困境。家住太保市、49年次的蕭大姐便是其中一員。原在東石鄉剝蚵維生的她，因蚵棚受損嚴重而失業。在勞動力發展署朴子就業中心的積極輔導下，蕭大姐運用「55就業促進獎勵」，成功轉職至嘉義某研發中心擔任環境清潔員。如今不僅穩定就業，更將於農曆年後領到3萬元就業獎勵金大紅包，減輕家庭經濟壓力。

現年66歲的蕭大姐人生充滿挑戰。育有三子的她，原本期盼屆退後安享晚年，卻接連遭遇喪子之痛，丈夫也罹癌，龐大的醫療與生活開銷全落在女兒身上。為分擔家計，她重回剝蚵工作，卻又遭遇天災失業。在人生谷底時，她走進朴子就業中心尋求契機，儘管初期因年齡受限屢屢碰壁，但她展現出銀髮人力的堅韌與鬥志。

就服員黃文麗表示，中心先以「臨時工作津貼」協助短暫安置，確保蕭大姐經濟不中斷。在臨時工作期間，她充分展現「高度穩定、責任感強、做事圓融」的特質，每份工作都細緻到位，展現職人精神。中心看見這份銀髮價值，進一步協助她轉任正職。如今，蕭大姐在穩定職涯中找回被需要的價值，並將領到3萬元獎勵金。

朴子就業中心張春美主任表示，高齡勞工累積的人生智慧與負責態度，是職場最珍貴的穩定力量。只要給予適當媒合，災後困境也能化為重啟人生的轉機。

「55就業促進獎勵」鼓勵年滿55歲（或45歲依法退休）民眾重返職場。只要離職滿3個月，經公立就業服務機構媒合並穩定就業滿90天，全職可領3萬元（最高6萬元）、部分工時可領1萬5,000元（最高3萬元），並同步提供雇主進用補助。詳情請洽朴子就業中心，服務專線：05-3621632。