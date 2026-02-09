耍帥模仿抖音片！2年輕人「推車高速甩尾」　家樂福怒：已提告

▲兩位男子惡搞拍片，家樂福氣炸喊提告。（圖／翻攝IG／jt_1108）



網搜小組／劉維榛報導

抖音「重慶重機」影片爆紅，引起不少網紅跟風模仿，殊不知有2名男子跑去家樂福青海店，擅自使用兒童專用推車當成重機，以低成本模仿拍片，在通道間高速滑行又甩尾。畫面曝光後，家樂福警告，該行為具安全風險，已對兩人提出妨害名譽告訴。當事網友事後道歉，坦承未顧及安全與規範，已深刻檢討。

有兩名男子疑似為了賺取流量，跑去台中青海家樂福賣場嬉鬧惡搞拍片，可見他們使用兒童推車，一人蹲在上方、一人則站在後面，企圖模仿網路影片「重慶重機」，甚至在通道上甩尾嬉鬧。引發網友質疑，「我有看到你們現場拍攝」、「這車可以這樣搞嗎」、「不會被罵嗎」。

推車當道具 家樂福：已進司法程序

對此，家樂福官方也聲明警告，「賣場手推車屬於營運設備，僅供消費者正常購物用途使用。影片中所呈現之行為具有安全風險，可能危及您本人及其他顧客的安全，亦不符合使用規範。為維護所有顧客的安全，避免造成公共意外，並影響其他顧客消費權益，敬請停止並避免再次發生，謝謝配合。」

同時，家樂福強調，為避免類似危險行為遭人模仿，全案已進入司法程序，並對2名男子提出妨害名譽告訴。

而鬧出風波的網友也嚇得道歉，「這次拍攝中我們錯誤使用了賣場手推車，沒有考量到安全風險與使用規範，這部分我們完全接受指正，也已深刻檢討。我們理解公共場所的設備安全非常重要，未來拍攝一定會更加謹慎，避免任何可能造成危險或誤會的行為。」