高市早苗率自民黨大勝　鄭麗文嘆：變「日本有事、台灣有事」了

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日本國會眾議院昨日舉行改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，在眾議院總席次465席中，最終豪取316席。國民黨主席鄭麗文今（9日）表示，高市早苗的路線對整個東亞局勢的影響還有待觀察，當然希望整個東亞往和解的方向走，但之前高市早苗說，「台灣有事、日本有事」，現在有點倒過來，變成「日本有事、台灣有事」，日本如果萬一有事，那大家都有事。

鄭麗文今接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪表示，站在台灣的角度，還是要先把台灣顧好，他們當然希望台海無事，日本是日本，台灣是台灣，他們還是高度關注日本的情勢，但台灣仍應該是一個國際舞台上有主動發言權的行為者，我們不能把自己做到任人宰割的棋子而已。

鄭麗文說，大家在關注世界局勢的時候，也不要妄自菲薄，台灣是舉足輕重的，不該錯估自己，日本積極爭取台積電，美國也爭取，讓大家感覺好像壓力好大，難道真的沒辦法取得主動權嗎？只因為民進黨錯估台灣價值、矮化自己的結果，就要失去台灣應該要有的籌碼跟主動權？台灣應該要起碼對自己的未來有發言權，不是每天誠惶誠恐、仰人鼻息，「我不認同民進黨作法的最大差別，沒有要選邊站，美國戰略夥伴關係應該對等互惠，而不是民進黨犧牲台灣自主權跟利益，這不是健康關係，希望是永續的對美關係。」

鄭麗文也認為，這次選舉的結果，對日本來講並不是什麼重大的改變，長期以來日本都是這樣的（親美）路線，有人稍微右一點，有人比較不這麼右一點，但其實大致上都是如此，只不過，高市早苗有人氣，其人氣不一定完全來自治立場，其性別、特質有別於過去傳統日本政治人物，這中間也占了很大的因素。

