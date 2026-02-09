轟藍營沒救　邱議瑩淚憶林宅血案童年：活在警察監管下、怕開山刀闖入

▲民進黨立委邱議瑩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國片《世紀血案》改編自「林宅血案」，但卻未事先取得當事人及家屬同意，再加上演員失言，引起抵制。立法院國民黨團今（9日）召開「電影反威權 現實搞威權」記者會。對此，父親邱茂男曾因美麗島事件被捕入獄的民進黨立委邱議瑩痛批，「我只能說這個黨沒救了」。她哽咽地說，林宅血案那年她8歲，她的童年是在警察監管下度過，「你可以想像，隨時會有人拿開山刀衝到你家裡面」，對她而言是一輩子都無法忘記跟抹滅的陰影。

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，加上主演李千娜等失言稱，「可能不是那麼嚴重沒那麼恐怖」，引發輿論譁然。主演群這幾天都已陸續發聲道歉，而導演徐琨華在神隱多日後，才發聲致歉，「作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作」。

而立法院國民黨團今（9日）則召開「電影反威權 現實搞威權」記者會，儘管該記者會是強調《零日攻擊》導演羅景壬提告一事，但此時召開該記者會仍引發外界關注。

父親邱茂男曾因美麗島事件被捕入獄的民進黨立委邱議瑩今情緒激動地說，林宅血案那一年她8歲，美麗島事件是影響她一生最大的事情，這幾天看到很多人在回顧林宅血案，但這對她來講，是把內心底層的傷疤揭開來。

邱議瑩指出，林宅血案40幾年了，真相在哪裡、兇手在哪裡？國安單位甚至不願意公開掌握的調查報告，籌拍電影的製作單位、出版的影視公司還被質疑有中資背景，拍攝的導演長年在中國，祖父還有當時警備總部發言人背景，讓大家覺得這影片並不單純。

邱議瑩認為，演員嘻皮笑臉，被抨擊後說是被電影公司騙，若真被騙，那台灣轉型正義、轉型正義教育做得還不夠。她激動地反問，如果有一天回到家，發現媽媽跟小孩都被殺死了、不知道兇手在哪裡，你會覺得沒有那麼嚴重嗎？

邱議瑩表示，林宅血案發生後的每一天，她的童年生活是在警察監管下過日子，8歲時，她不可以自己去學校，必須要留在家裡，要把大門跟鐵門全部鎖起來，不敢接任何電話，因為電話接起來都是鬼哭神嚎，「你可以想像，隨時會有人拿開山刀衝到你家裡面」，那是很恐怖的記憶，不是這些演員們說的沒那麼可怕，對她來講是一輩子都無法忘記跟抹滅的陰影，這部電影不該上映跟後製。

邱議瑩痛批，這部電影沒有考究、沒有授權、沒有查證、沒有真相，不知道拍攝的人居心何在。威權陰影在國民黨內心並沒有過去，前陣子國民黨立委鄭天財還對她說，當初國民黨搞戒嚴是為了保護台灣，這是一樣的荒謬，如果國民黨不知道反省，不知道如何從威權反省走向民主，「我只能說這個黨沒救了」。