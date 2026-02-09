　
社會 社會焦點 保障人權

旗津海水浴場有噁男！「背後靈」尾隨緊貼女遊客　正妹嚇壞蒐證

記者許宥孺／高雄報導

高雄旗津海水浴場出現詭異男子騷擾女性，有女網友指控，一名男子緊跟在她身後，甚至身體就快貼到她，嚇得趕快跑掉，而男子竟將目標轉向其他女生。警方表示，雖未接獲報案，但獲悉後已前往了解並加強巡邏，在現場鎖定一名41歲陳姓男子並予以告誡。

▲▼旗津海水浴場有詭異男子尾隨女遊客。（圖／翻攝自Threads/u_1.13_授權提供）

▲▼旗津海水浴場有詭異男子尾隨女遊客。（圖／翻攝自Threads/u_1.13_授權提供）

▲▼旗津海水浴場有詭異男子尾隨女遊客。（圖／翻攝自Threads/u_1.13_授權提供）

事發在8日，戴著漁夫帽、黑色眼鏡，身穿黑色襯衫披披肩的男子出現在旗津海水浴場，有女遊客指控，當時正在拍照，但被這名男子直盯盯地看 ，起初以為是男子要看海，但視線被她擋到，女遊客便走向其他地方，沒想到男子卻跟上來，女遊客和友人拍照時，男子竟走到她背後，距離太靠近，幾乎整個人快貼上她，讓女遊客嚇壞了。

「超噁心！」女遊客表示，她和友人跑到一旁觀察男子，對方還一直盯著她們看 ，後來竟轉移目標，跑去貼在別的女生身上。根據女遊客錄下畫面，男子似乎將目標鎖定在落單女性，並趁對方專注拍照、滑手機時默默靠近對方，當無聲的背後靈。

▲警方尋獲詭異的陳姓男子，口頭告誡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方尋獲詭異的陳姓男子，口頭告誡。（圖／記者許宥孺翻攝）

轄區鼓山分局表示，目前雖未接獲相關報案，但為維護市民安全，已主動派員前往了解並加強巡邏。經員警到場查證，該名男子行為可能涉嫌違反性騷擾防治法，員警於現場迅速鎖定一名41歲陳姓男子，當場對其進行嚴正告誡，要求不得再有任何滋擾或騷擾他人之行為。

旗津海水浴場有噁男！「背後靈」尾隨緊貼女遊客　正妹嚇壞蒐證

