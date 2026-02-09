陸春運新潮流「人車分離」　5千多輛私家車從新疆「搭火車」返鄉

▲大陸鐵路推出「汽車『坐』著火車回家」，春節返鄉方便，避開長途塞車之苦 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

號稱每年史上最大人類移動的春運，今年流行「人車分道」，「人坐高鐵，車坐火車」的出行新模式在大陸新疆，不僅解決長途開車的疲累，還能把後車廂塞滿年貨。2月5日，烏魯木齊三坪站鐵路貨場響起檢測提示音，一輛輛私家車排隊進入專業車廂，準備「搭專列」前往重慶。這項服務讓「12306托運汽車訂單火爆」的話題衝上大陸熱搜，截至2月初，已有超過5000名車主選擇為愛車買張火車票，讓返鄉出遊變輕鬆，免去塞車痛苦。

綜合陸媒報導，這項讓人直呼「太方便」的業務，是由大陸中鐵特貨公司與新疆鐵路部門聯手推出的「汽車托運」服務。車主不再需要千里迢迢長途跋涉，只需在手機APP「12306」上完成線上下單與支付，就能實現「人車分運」。

▲厚重行李放車上搭火車，隨身行李跟人搭高鐵 。（圖／翻攝 烏鐵微家園）

有車主分享，他在12306買票時發現這項神器，立刻幫愛車「下單」。他把準備送給老家新人的兩床棉被、一大堆新疆特產和隨身行李全塞進車裡。黃建軍開心地說，這樣回老家時手提行李變輕了，整個人輕鬆不少，到了目的地再取車回家，完全不費力。

為了讓愛車能快速「登機」，新疆鐵路部門在貨場佈局上下了不少功夫。現場設置了專用的交車區、驗車區與待裝區，流程快到實現「即到即驗、即驗即裝」。鐵路部門會根據發運流向提前配置空車，並加強公鐵短駁運輸的對接，確保汽車進場後能以最快速度完成裝載，大幅縮短了車主的等待時間。

在安全性方面，大陸鐵路部門給出「五星級待遇」。所有托運車輛都安置在全封閉的專業運輸車廂內，並配備專用的固定裝置，有效防止長途運送中的刮傷或碰撞。這種專業的加固與保護措施，讓愛車即使在風雪交加的春運路途中，也能安全、乾淨地抵達目的地，解決了車主最擔心的運送受損問題。

面對春運期間的托運熱潮，烏魯木齊三坪營業部黨總支書記譚瀟怡透露，自1月初至今，三坪貨場已累計運輸自駕車5723輛。為了讓大家能盡快取車回家過年，鐵路部門精準制定運輸計畫，針對西安、鄭州、武漢、重慶及成都等熱門流向加密班次。這種精準服務，讓原本緊繃的春運物流變得更有溫度。

這波「汽車坐火車」的熱潮已從新疆輻射至大陸各地。兩列滿載5000多輛思鄉情懷的汽車專列已從烏魯木齊三坪站出發，朝重慶團結村站前進。隨著物流服務越來越人性化，這種「人車分運」的模式預計將成為未來春運或長假出遊與返鄉的主流選擇。