地方 地方焦點

「拉他一把」嘉縣警攜手在地企業　助迷途少年重建人生

▲▼ 嘉縣警結合企業助迷途少年翻轉人生從偏差到就業　嘉義縣警局媒合少年工作兩年有成 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉義縣警局媒合少年工作兩年有成，結合企業助迷途少年翻轉人生，從偏差到就業。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，為展現對青少年的關懷並落實犯罪預防工作，嘉義縣警察局今（9）日上午於警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」歲末感恩回饋活動，公開感謝長期支持計畫的在地業者，並鼓勵社會各界持續投入，攜手為迷途少年創造重新出發的機會。

▲▼ 嘉縣警結合企業助迷途少年翻轉人生從偏差到就業　嘉義縣警局媒合少年工作兩年有成 。（圖／嘉義縣警局提供）

「拉他一把，點亮少年光明燈」方案推動至今已滿兩年，由警察局少年警察隊結合少年輔導委員會及在地企業資源，協助曾涉入偏差行為或因家庭經濟困境誤入歧途的少年媒合工作機會。警政與輔導人員全程陪同少年面試與就業，擔任雇主與少年的溝通橋樑，適時協助解決問題，降低中途離職及再犯風險。

嘉義縣長翁章梁親臨現場致詞，並頒發感謝狀予14位協助少年就業的熱心業者，同時致贈宣導禮品給25位參與計畫的少年，肯定他們勇於改變、努力向上的決心。

▲▼ 嘉縣警結合企業助迷途少年翻轉人生從偏差到就業　嘉義縣警局媒合少年工作兩年有成 。（圖／嘉義縣警局提供）

翁章梁表示，當少年面對錯誤選擇或徬徨無助時，警察局的即時介入與輔導支持，能為他們點亮人生希望。他感謝企業界積極參與，認為這不僅協助少年重建未來，也為社會注入正向力量，形成善的循環。

活動中，一名少年代表分享自身心路歷程。他感謝業主願意給予工作機會與信任，讓自己感受到被肯定，也體會到只要願意學習，就能培養一技之長。他同時感謝警察與輔導人員的陪伴，不僅協助穩定就業，更在家庭低潮時給予支持。他靦腆卻堅定地表示，未來若有能力，將把這份善意延續下去，回饋社會。

▲▼ 嘉縣警結合企業助迷途少年翻轉人生從偏差到就業　嘉義縣警局媒合少年工作兩年有成 。（圖／嘉義縣警局提供）

受邀發言的業者代表、麵食鍋物店楊姓負責人表示，許多少年只是較早面對人生困難，或接觸較為複雜的環境。他願意提供機會，讓少年了解自己在社會中同樣具有價值，並在工作中培養自信與團隊合作精神。楊姓業者指出，雖然初期需經磨合，但在少年警察隊與少輔會人員協助下，雙方逐漸建立信任，少年工作表現也日益穩定。他呼籲更多業者投入，「給孩子一個機會，就是成就一個家庭。」

▲▼ 嘉縣警結合企業助迷途少年翻轉人生從偏差到就業　嘉義縣警局媒合少年工作兩年有成 。（圖／嘉義縣警局提供）

現場另一名少年則展示在職場所學成果，親自料理甕仔雞，邀請縣長、警察局長及來賓品嚐，獲得一致好評與鼓勵，展現計畫具體成果。

警察局表示，警察工作不僅止於治安維護與犯罪偵查，更肩負社會關懷責任。「拉他一把，點亮少年光明燈」行動方案，讓曾經迷失方向的少年感受到社會接納與支持，協助重建自信與人生目標，從源頭落實犯罪預防，打造更安全、溫暖的生活環境。

▲▼ 嘉縣警結合企業助迷途少年翻轉人生從偏差到就業　嘉義縣警局媒合少年工作兩年有成 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義警力出動　連續兩日掃蕩犯罪！

嘉義警力出動　連續兩日掃蕩犯罪！

近期全國多地陸續發生隨機殺人、銀樓搶案等重大治安事件，嘉義縣警察局為壓制歹徒氣焰、避免模仿犯罪並防制重大案件發生，於115年2月5日至6日連續兩日執行「威力掃蕩」專案勤務，主動出擊，強化犯罪防制與社會治安維護。

警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度難關

警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度難關

企業遭詐3370萬　嘉義警及時攔阻

企業遭詐3370萬　嘉義警及時攔阻

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

南聯針織廠暖心捐贈嘉義獨居長者

南聯針織廠暖心捐贈嘉義獨居長者

關鍵字：

嘉義縣警局少年就業犯罪預防社會關懷企業合作

