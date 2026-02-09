「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區昨（8）日晚間，一名36歲張姓男子疑因經濟拮据、急於還債，竟在喝酒壯膽後持西瓜刀闖入成泰路三段一家超商，威嚇店員洗劫收銀機。張男得手2萬8000元後搭計程車展開大逃亡，要還錢給友人卻因金錢來源不明遭拒，投靠友人也吃閉門羹，最終在走投無路下，走下計程車攔住警方巡邏車投案，結束短短4小時的逃亡生涯，警訊後將依強盜罪移送偵辦並建請羈押。

▼張男搶完超商後囂張持西瓜刀走在人行道 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天晚間20時40分許，身著帽T、腳踩夾腳拖的張男，手持長約35公分的西瓜刀大搖大擺進入五股成泰路超商。他直接走進櫃檯，對著店員及正要結帳的顧客揮舞刀械，口中並重複大喊：「我不會殺你們！」要求店員退後並打開收銀機。

張男自行搜刮收銀機內所有鈔票，塞入提袋後徒步離去，犯案全程不到2分鐘。警方在8時44分接獲報案，立即調派成州、五股及三民派出所大批警力組成專案小組，火速鎖定犯嫌行蹤。經警方追查發現，張男逃逸後隨即躲入西雲路由友人開設的美容院「變裝」，並搭乘計程車離去。據了解，張男因積欠友人1萬元無力償還，才鋌而走險犯案，並在犯案前喝酒壯膽。

▼張男搭計程車展開大逃亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

諷刺的是，張男搶劫得手現金後前往美容院要歸還欠款給46歲女性友人，但對方知道他根本沒錢經濟拮据，認為他金錢來源不明，嚴詞拒絕收款。張男隨後再搭計程車前往中興路投靠其他友人，同樣碰壁未果，只能搭著計程車持續在疏洪道一帶漫無目的繞行。

今（9）日凌晨0時40分許，張男搭乘的計程車行經疏洪一路與疏洪十路口時，恰巧看見更寮派出所的巡邏車經過。張男自知已遭全面追緝、求助無門，於是要求司機停車，自行下車向員警投案，由專案小組凌晨0時45分帶回偵訊。

警方在張男身上起出剩餘贓款，張男供稱原得手約3萬元，其中1000元用於付車資及200元購買檳榔。至於作案用的西瓜刀目前尚未尋獲，警方正擴大搜索中。全案訊後將依強盜罪將張男移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

▼張男自知難逃手插口袋向警方投案（右）。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方將張男帶回派出所偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）