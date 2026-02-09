　
地方 地方焦點

「只在電視看過101」　再耕園陪16名身障學員跨250公里登頂圓夢

▲▼ 「101很高，我只在電視看過」再耕園陪16名身障學員圓夢登上台北101 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「101很高，我只在電視看過」，再耕園陪16名身障學員圓夢登上台北101。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

對多數人而言，台北101或許只是城市地標；但對長期生活範圍受限的身心障礙者來說，卻是遙遠、僅存在於想像中的地方。為打破生活場域限制，實踐自主參與與社會融入，嘉義保康基金會再耕園小作所暨日照據點，於2月4日帶領16名中重度身障學員，在家長與專業服務人員陪同下，共30人自嘉義出發，展開一趟台北101探索之旅。

再耕園園長吳艾雯表示，這對一般人而言或許只是一次城市旅行，但對學員來說，卻是人生第一次真正走出熟悉生活圈，親身踏入陌生城市。從「只在電視裡看過」到「真實站在眼前」，是一次重要而深刻的跨越。

▲▼ 「101很高，我只在電視看過」再耕園陪16名身障學員圓夢登上台北101 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

值得一提的是，此次目的地並非園區單方面決定，而是學員經多次討論與投票後共同選出。過程中，有人擔心路程遙遠、有人猶豫不安，也有人默默舉手支持。透過自我決策，學員學習表達意願、傾聽他人聲音，讓「外出」成為生活自主的實際練習，也讓他們逐漸體會到——原來自己的想法，真的可以被實現。

為確保行程安全順利，服務團隊事前進行縝密規劃。從嘉義後火車站出發，串接BRT、高鐵與台北捷運，每段交通動線皆反覆模擬，並事先協調輪椅學員無障礙需求。對學員而言，這不僅是旅行，更是一場生活自立的探索。

▲▼ 「101很高，我只在電視看過」再耕園陪16名身障學員圓夢登上台北101 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

當天清晨，有學員第一次搭高鐵，緊張地反覆詢問車程時間；有人緊握票卡，深怕遺失。在陪伴下，他們學著看車次、聽廣播、排隊上車，在彼此提醒中逐步建立信心。

抵達台北101後，學員們站在大樓前久久仰望。有人拉著老師拍照，有人興奮指著大樓分享曾在新聞中看過的畫面。搭乘高速電梯時，部分學員因高度感到不安，服務人員則在旁靜靜陪伴，讓他們依自己的步調慢慢適應。

當電梯門開啟，城市景色映入眼簾，學員們開始分享所見所感，臉上的緊張逐漸轉為笑容，紛紛拿起手機拍照留念。返程途中，車廂裡不時傳來翻看照片的聲音。有人輕聲說：「原來台北這麼大。」一位平時話不多的學員更低聲對服務人員說：「我今天真的很開心。」一句簡單的話，讓所有事前準備都顯得格外值得。

吳艾雯園長特別感謝福添福基金會捐助新台幣1萬元，以及台北101觀景台提供20張公益票券，協助學員跨越約250公里的距離，實現原本遙不可及的夢想。

▲▼ 「101很高，我只在電視看過」再耕園陪16名身障學員圓夢登上台北101 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

未來，再耕園將持續透過社區實踐，陪伴身心障礙者拓展生活半徑，讓「自主、自立、融合」不只是理念，而是能在日常生活中被看見、被實現的風景。

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

