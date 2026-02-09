獨／貿易商之子海運Coach包夾槍毒市值破3億　出庭自曝罹癌三期

▲36歲王姓富二代（圖）搭俞姓貿易商之子打造走私鏈遭士檢求無期徒刑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

富二代王男與貿易商之子俞男，涉利用進口Coach精品包夾藏大麻、MDMA及步槍、手槍等槍枝零件，從美國海運闖關來台，查扣毒品逾150公斤、槍枝3把，市值估逾3億元。近日開庭時，俞男借提出庭自曝罹患癌症第三期，盼法院排庭別太密，讓他能儘快開刀治療。

起訴指出，該集團先以進口Coach精品包「試水溫」，測試海關報關漏洞，確認可行後，自2023年起逐步展開走私，並在2024年間擴大規模。集團成員赴美後租用日租別墅作為包裝據點，購買真空機、真空袋、膠帶、泡棉紙等包材，再將毒品分裝成真空包，塞入Coach手提袋後裝箱寄送至集運地址，最後由合法貿易公司名義報關進口，以海運方式闖關入台。

▼富二代王皓莆攜貿易商之子俞繼森，勾結「北聯幫」打造跨境走私鏈毒品150公斤及步槍。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

該集團分兩波運輸槍毒回台，第一批包裹夾藏第二級毒品大麻共164包，毛重達13萬2,338公克，驗餘淨重約8萬5,198公克，並藏有Coach手提袋28個；第二批包裹則夾藏MDMA共75包，毛重8萬658.36公克、淨重7萬4,887.79公克，推估純質淨重高達5萬6,165.83公克，另有大麻1包，並混入制式步槍、制式手槍、非制式手槍各1把，以及槍管、撞針等槍枝零件，再以Coach手提袋32個作掩護，全數裝箱海運來台。

檢警統計，兩批包裹查扣毒品總重量超過150公斤，槍枝共3把，市值初估逾3億元，若流入市面恐嚴重危害社會治安與國人健康。

然而，第一批包裹於2024年11月以貿易公司名義完成報關後，由貨運業者送抵公司倉庫，俞父當場察覺包裹異狀，立即報警處理，警方到場後查扣大麻及Coach包等證物，走私鏈首度曝光。第二批包裹則於2024年12月報關入境後，關務署會同警方開櫃檢查，在新北市倉儲公司內當場查獲大量MDMA、大麻與槍枝、零件，成功攔阻槍毒闖關。

士院開庭時，俞繼森因另案已入監執行，由台東東成監獄借提出庭。他一開庭便向法官表示，因腫瘤壓迫導致左耳已聽不到，並透露自己罹患癌症第三期，希望法院後續排定庭期不要過於密集，讓他能儘快接受手術治療。

庭訊中，俞大致坦承犯行，但對於運毒過程中部分細節仍稱記憶模糊，並否認曾交付Coach手提袋及工作用手機給被告張田，也表示不清楚王皓莆是否提供相關物品，直言「張田在美國期間也沒有跟我聯繫」，不理解張田為何會供稱曾將包裝成品拍照回傳給他。

受命法官多次追問釐清供述落差時，俞一度直接表示「我可不可以都說認罪？」並擔心自己說錯話會影響合議庭對其認罪態度的認定，強調「我是真的想認罪」。

辯護人則表示，被告在涉案人員中唯一有聯繫的對象僅王皓莆，但對於運輸槍毒回國部分均已認罪，偵審也都有自白，請求法院審酌是否符合減刑規定或有自首相關要件。

庭末，俞再次向法官請求，希望後續庭期安排不要過於密集，讓他能儘快接受手術治療；法官則回應，若確有就醫需求，可透過辯護人依法提出保外就醫聲請。

此外，本案另牽扯出「律師洩密」支線，執業律師丁啓修原擔任涉案成員辯護人，卻在律見羈押被告期間掌握偵查內容後，涉嫌將檢警掌握的上游、據點與蒐證方向等偵查秘密交付集團成員，導致毒品據點提前搬離，檢警2025年6月持法院核發搜索票上門時撲空，未能查扣任何違禁物。法院依非公務員洩漏國防以外秘密罪判丁男9月徒刑，宣告緩刑3年，並須向公庫支付80萬元及提供60小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。