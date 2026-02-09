負面評價53.5%高過國民黨！泛藍小草都不滿　鄭麗文：我抗壓性高

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《美麗島電子報》日前公布最新1月國政民調，調查民眾對國民黨主席鄭麗文的信任度，結果顯示僅28.7%民眾表示信任、53.5%表示不信任，鄭麗文的不信任度甚至高於國民黨本身，對比10月的民調，其中泛藍民眾的負面評價增加14.5個百分點，國民黨支持者負面評價增加11.7個百分點；就連民眾黨支持者負面評價都增加19.5個百分點。鄭麗文今（9日）表示，自己的抗壓性很高，而且所接觸到的泛藍支持者，都還是有感覺到大家對她愛護、照顧也表達力挺。

鄭麗文接受「歷史哥」李易修網路專訪回應，不用那麼關注她個人的民調，如果因為批評與壓力改變初選程序，才會有更大怨言與更多負評，而且這份民調對國民黨選情的影響也言之過早。

針對《自由》報導國共智庫論壇北京在最後關頭突然拉高接見層級，改由習近平二把手、中國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑一行，王也在會中強硬定調，「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，「不容模糊地帶」、「期勉國民黨以此為目標確實努力」，鄭麗文說，這是《自由時報》編故事、捏造新聞，根本胡說八道、胡謅亂寫，公然寫小說。

鄭麗文痛批，國共智庫論壇與「鄭習會」相關新聞，《自由時報》到底編過多少錯誤、自相矛盾的獨家新聞？沒有良知跟羞恥的新聞敗類，長期看三民自的跟搞不清楚狀況的外國人，自己還要花很多力氣去澄清，亂編到這種地步真的瞠目結舌，資訊爆炸年代，不能因為這樣就被左右，有清楚的核心價值跟方向，知道要走的路，才不會父子騎驢、瞻前顧後，請各位放心，絕對不會發生在現在的中央黨部。

