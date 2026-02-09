水上鄉歲末圍爐活動　公私協力傳遞社會溫暖與陪伴

▲▼ 水上鄉歲末圍爐幸福滿桌，公私攜手提前團圓 傳遞社會溫暖與陪伴 。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在農曆春節前夕，為讓需要關懷的家庭提前感受團圓溫度，「歲末圍爐 幸福滿桌」活動溫馨登場，今年邁入第二年，邀請鄉親圍坐一桌、共享年味，在熱騰騰的佳餚與笑聲中，提前迎接新春祝福。

本活動由水上鄉在地子弟黃國泰先生發起，水上鄉公所協辦，宏偉慈善協會主辦，並號召多個志同道合的好友團體共同響應，展現公私協力的力量。現場準備豐盛辦桌料理、應景蛋糕及新春紅包，讓參與家庭在溫馨互動與交流中，感受濃濃年味與社會關懷。

黃國泰先生長期投入地方公益，事業有成後持續回饋鄉里，從路跑活動加碼送好禮、認養路燈、支持幸福巴士地方自籌款，到各項社區公共事務，都能見到他的身影。他秉持「只要是善的力量，就全力支持」的信念，年年加碼投入，讓善意不間斷地在家鄉延續。

水上鄉長林緗亭表示，「歲末圍爐」不只是一頓飯，更是一份心意與陪伴。透過提前團聚，讓鄉親知道自己並不孤單，在重要節日前夕，有人願意伸出雙手，與大家一起圍桌共享溫暖。也特別感謝宏偉慈善協會及各界夥伴出錢出力，讓這份關懷化為實際行動，成為社區裡持續累積的正向力量。

水上鄉公所強調，未來將持續與民間團體攜手合作，讓善意在社區流動，讓關懷成為日常。盼望每一個需要被照顧的家庭，都能在歲末年初之際，感受到團圓的溫度與對未來的希望。