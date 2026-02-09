高雄「駁二市集」連8天開跑！露天電影院《超人力霸王》8片免費看

▲「2026 駁二小夜埕・好日子」集結超過250個文創品牌、美食攤位，還有街頭表演、音樂演出及「露天電影院」。（圖／高雄市文化局）

記者林育綾／綜合報導

西洋情人節、春節連假即將到來，高雄駁二市集「駁二小夜埕」將於2月14日起至2月22日（除夕休），為期8天展開，集結超過250個文創品牌、美食攤位，還有街頭表演、音樂演出及「露天電影院」，每日晚間7點半播映電影免費看，包括熱門的《動物方城市》，2月20日也特別呼應冬日遊樂園主題播映《新．超人力霸王》。

「駁二小夜埕」今年邁入第10年，以「好日子」作為年度主題，活動範圍橫跨「大義區紅磚廊道、大勇區淺三碼頭、駁遊路」，號召國內外風格品牌、生活選物與特色創作者齊聚，呈現小夜埕一貫的生活風格提案。

市集餐飲今年以「草莓口味大集合」為主軸，各品牌推出多款期間限定甜點與特色餐食。活動期間，園區各角落也安排音樂演出、街頭表演，讓民眾近距離感受藝術融入日常生活的樣貌，營造春節期間流動、友善、富有層次感的空間氛圍。

此外，今年特別在大義公園推出「露天電影院」，每日晚間7點半於戶外空間放映精選電影。片單包含：2月14日情人節放映《你的名字》、2月15日《命中註定那頭鵝》、2月17日《射鵰英雄傳之東成西就》、2月18日《腦筋急轉彎》、2月19日《動物方城市》，2月20日也呼應冬日遊樂園主題播映《新．超人力霸王》，2月21日《雞不可失》，2月22日貓咪日壓軸放映《三日月和貓》，以多元題材陪伴觀眾度過春節假期。

「2026 駁二小夜埕・好日子」活動時間為2月14日起至2月22日（2月16日除夕休），每日下午2點至晚上10點，2月22日開放至晚間8點，更多活動資訊可至駁二藝術特區官網及社群平台查詢。

