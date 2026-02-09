掃街拜票遭嗆不要臉　陳怡君曝心聲：嗆聲民眾是「罷團成員」

▲民眾黨議員參選人陳怡君遭綠營支持者鬧場。（圖／翻攝自Facebook／中和超拚陳怡君）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌四金釵之一的「陳怡君」將代表民眾黨參選2026新北市中和區議員選戰，8日她掃街拜票，竟遭遇民眾當眾嗆聲，「請問一下中國籍可以當立委嗎？民眾黨就是不要臉、厚臉皮，中國籍可以當台灣的立委就是你們民眾黨推出來的，厚臉皮的政黨」。對此，陳怡君也發文透露心聲，那位主演「嗆聲民眾」的角色，被網友認出是罷團成員，自己才發現這是一場精心設計的嗆聲，一個早就準備好的劇本，目的只有一個：製造衝突、煽動對立，自己不會因為政治惡意操作失去熱情，因為在自己心中，真的有著強烈的為國家更好的初心。

民眾黨新北市中和區市議員參選人陳怡君8日於市場掃街拜票時，一位騎乘腳踏車載著小孩的綠營支持者怒嗆「請問一下中國籍可以當立委嗎？民眾黨的李貞秀是中國籍可以當立委嗎？民眾黨就是不要臉、厚臉皮，中國籍可以當台灣的立委就是你們民眾黨推出來的，厚臉皮的政黨」。陳怡君則回應「李貞秀他是中華民國籍啦，沒關係沒關係」。

對此，陳怡君也發文表示，自己當下其實是想要好好的跟他溝通，但該民眾大聲的喊罵，完全不給說話空間。沮喪的自己好不容易結束一整天的行程，回到家後又看見新聞媒體竟然也報導了。

陳怡君表示，自己才發現這是一場精心設計的嗆聲，一個早就準備好的劇本，目的只有一個：製造衝突、煽動對立。

陳怡君指出，而那位主演「嗆聲民眾」的角色，也被網友認出是罷團成員—高x勝。說真的，當自己知道他的身分時，那一刻心裡是沉重的，不是因為被嗆聲，而是因為明明走在街上，是想談中和、透過努力讓大家認識自己，當自己開心的祝大家新年快樂的時候，卻一次又一次被拉進這種撕裂的戲碼裡。

陳怡君說，自己是一個素人，沒有背景，也沒有資源，只能靠一雙腳掃街、靠時間累積信任，一步一步，希望來為中和打拚。要說一句很基本、卻似乎越來越難被記住的話：沒有人可以選擇自己的出身，但很多人選擇在台灣生活、工作、落地生根，把這裡當成家。

陳怡君說，但很可惜，今天遇到的不是對於中和更好的政策討論，而是直接貼標籤、直接定罪，彷彿只要不是「他們的人」，就不配站在街頭說話。

陳怡君直言，罷免團體的偏激，早就在32比0的結果中清清楚楚地呈現，那不是什麼榮耀的數字，而是一個警訊。請問真的還要繼續放任罷團這樣的情緒操作，繼續讓分化在街頭上演嗎？

最後，陳怡君強調，中和需要的不是對立，而是實際可以怎麼讓民眾的生活過得更好，自己會持續堅持，不會因為政治惡意的操作失去熱情，因為在自己心中，真的有著強烈的為國家更好的初心。

▼ 陳怡君 。（圖／記者黃克翔攝）