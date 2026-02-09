　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

20年無人參賽！19歲新星破中國冬奧34年塵封紀錄…孫悟空模樣吸睛

▲劉瀚彬的外型被網友笑稱是「齊天大聖」。（圖／翻攝自微博）

▲劉瀚彬的出賽外型被網友笑稱是「齊天大聖」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國19歲滑冰新星劉瀚彬9日凌晨（北京時間）在2026年米蘭冬奧運速度滑冰男子5000公尺決賽中，以6分24秒25完賽，最終排名第17名，雖非名列前茅，但他不僅順利完成生涯首場冬奧賽事，還打破中國代表隊在該項目的冬奧塵封紀錄。

綜合陸媒報導，過去中國選手在冬奧速度滑冰男子5000公尺項目的最佳名次，為劉龑飛於1992年法國亞伯維爾冬奧所創下的第24名。相隔34年後，劉瀚彬將名次推進至第17名，寫下中國隊在該項目的新里程碑。

▲▼19歲新星破陸冬奧34年塵封紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲▼19歲新星破陸冬奧34年塵封紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲▼19歲新星破陸冬奧34年塵封紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲劉瀚彬破中國冬奧34年塵封紀錄。（圖／翻攝自微博，上同）

劉瀚彬2006年出生於吉林白城，在本屆米蘭冬奧周期中進步幅度明顯。2025年哈爾濱亞洲冬季運動會，他曾在男子5000公尺項目奪下銀牌，展現長距離項目的潛力。為爭取冬奧參賽資格，他在賽季中連續出戰4站世界盃5000公尺分站賽，每一站都全力應戰，在實戰中不斷修正技術與配速策略。

憑藉整個賽季穩定的發揮，劉瀚彬最終在世界盃積分榜上驚險「壓線」取得冬奧門票，成功站上冬奧舞台。這場比賽也是中國隊時隔20年，再度派員參加冬奧速度滑冰男子5000公尺項目。

▲▼中國19歲滑冰新星劉瀚彬。（圖／翻攝自劉瀚彬微博）

▲▼中國19歲滑冰新星劉瀚彬。（圖／翻攝自劉瀚彬微博）

▲▼中國19歲滑冰新星劉瀚彬。（圖／翻攝自劉瀚彬微博）

值得注意的是，本場比賽的成績，與劉瀚彬過去在平原冰場創下的個人最佳相比，並非最亮眼的一次。不過，對於兩個月前才曾在賽場上因身體不適昏倒並受傷的他而言，能在高壓的冬奧舞台頂住壓力、順利滑完全程，意義早已超越名次本身。

速度滑冰男子5000公尺長期以來被視為歐洲選手的傳統強項。中國選手上一次在冬奧亮相該項目，已是2006年杜林冬奧，當時高雪峰以6分44秒78完賽，名列第25名。如今劉瀚彬成功重返該項目冬奧賽場，也象徵中國在長距離速度滑冰領域逐步與國際接軌。

▲該場賽事是中國睽違20年再度派出選手出賽。（圖／翻攝自微博）

▲▼19歲新星破陸冬奧34年塵封紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲▼19歲新星破陸冬奧34年塵封紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲該場賽事是中國睽違20年再度派出選手出賽。（圖／翻攝自微博，上同）

談及這次參賽經驗，劉瀚彬賽後表示，能夠取得冬奧資格讓他感到相當榮幸，也非常開心，「我覺得中國隊很快就能和世界速度滑冰5000公尺接軌。我很享受這場比賽，滑到後面真的覺得自己『飛』起來了。」

本屆米蘭冬奧速度滑冰男子5000公尺金牌，最終由挪威名將艾特雷姆以6分03秒95奪下，展現歐洲選手在長距離項目的強勢實力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

米蘭冬奧驚魂　滑雪女將斷腿急救援

米蘭冬奧驚魂　滑雪女將斷腿急救援

美國滑雪名將沃恩（Lindsey Vonn）在米蘭冬奧女子下坡賽發生重大意外，她出發後不久即失去平衡重摔倒地，左腿嚴重骨折無法自行起身。現場氣氛瞬間凝結，觀眾席一片沉默，比賽因此緊急中斷超過20分鐘，救援直升機約15分鐘後抵達，將她送往醫院進行手術，目前傷勢已暫時穩定。

滑雪女神「谷愛淩」冬奧第一跳僅獲1分

滑雪女神「谷愛淩」冬奧第一跳僅獲1分

莎莉賽隆穿心形挖空裝

莎莉賽隆穿心形挖空裝

米蘭冬奧致敬時亞曼尼

米蘭冬奧致敬時亞曼尼

米蘭冬奧　橫跨4城市開幕

米蘭冬奧　橫跨4城市開幕

劉瀚彬米蘭冬奧速度滑冰5000公尺2026冬奧

