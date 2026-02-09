　
社會 社會焦點 保障人權

彰化女追討47年前短缺勞保年資　求償93萬吞敗理由曝

▲彰化一名謝姓女子控訴47年前在和美鎮公所擔任職代時沒投保。（圖／翻攝自Google Map.）

▲彰化一名謝姓女子控訴47年前在和美鎮公所擔任職代時沒投保。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

一名謝姓婦人因47年前任職彰化縣和美鎮公所時，公所沒有幫她投保勞工保險，導致其老年年金年資短少約1.6年，提告向公所求償約93萬元。然而，彰化地方法院審理後，認定她當時的「職務代理人」身分，依法並非當年的強制投保對象，且其請求權已超過法定的5年時效，因此判決駁回。

根據法院判決書，原告謝女主張，她於民國68年9月1日至70年2月28日期間，擔任和美鎮公所的書記及技士「職務代理人」，合計任職約1年6個月。

謝女主張，這段服務期間依法應有勞動基準法適用，但公所未依法為她辦理勞工保險加保，導致她的勞保年資短缺，影響未來可請領的老年年金給付。謝女據此計算出年金差額損失約24萬7200元，並加上她主張的訴訟相關雜費22元，以及因爭訟造成的精神痛苦慰撫金68萬1400元，總計向公所求償92萬8622元。

職代非強制投保對象 請求權已時效消滅

面對謝女的指控，和美鎮公所提出強力抗辯。公所主張，依據謝女任職當時、即民國68年2月修正施行的《勞工保險條例》第6條規定，政府機關僅有「約聘、約僱人員」以及「技工、司機、工友」屬於強制投保對象。謝女當年的「職務代理人」身分，並不在法律明定的強制納保範圍之內。

此外，公所進一步指出，謝女後續任職於其他鄉公所時，同樣未被投保勞保，這也間接證明了當時「職務代理人」身分在實務上不被認為是強制投保對象。公所更強調，即便法院認定公所有投保義務，謝女的損害賠償請求權，依《勞工退休金條例》第31條等相關規定，應自她離職時民國70年2月起算，因5年間不行使而消滅。謝女遲至114年10月才提起訴訟，其請求權早已因超過40多年而時效消滅。

法院認同公所主張 判決請求無理由

彰化地院法官審理後，認同被告和美鎮公所的法律見解。判決理由明確指出，本案應適用謝女任職時期的舊法規定。根據民國68年的勞保條例，強制投保對象並不包含「職務代理人」，因此公所當年並無為謝女投保的法定義務，自然不構成違法。

謝女自民國70年2月底離職後，直至114年10月才提起本件訴訟，中間相隔超過40年，其請求權確已罹於時效而消滅，公所依法得拒絕給付。至於謝女另案請求的22元訴訟雜費及高達68萬餘元的精神慰撫金，法官認為，謝女未能具體說明這些請求的法律依據為何，經法院裁定要求補正後，她也未能提出，判決請求無理由。

GD見面會跳了各種Cha！　〈OVERDRIVE〉超賣力撒嬌

