天后賜福送好孕！　朴子農會聯手配天宮推「紅綠豆」求子禮盒

▲天后賜福！朴子市農會聯手朴子配天宮推出「紅綠豆子」禮盒 創意求子創意打造「盼子」新希望 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全臺聞名的求子聖地——朴子配天宮，今日與朴子市農會強強聯手，正式發表專為祈子信眾打造的精緻伴手禮「紅綠豆子，給你盼子」禮盒。結合配天宮獨有的「求花」文化與在地優質雜糧，期盼在少子化浪潮下，透過媽祖的庇佑與農會的用心，為社會注入溫馨的生育祝福。

▲天后賜福！朴子配天宮聯手農會推出「紅綠豆子」禮盒 創意求子創意打造「盼子」新希望 。（圖／記者翁伊森攝）

今日上午十時，新品發布記者會在朴子市農會供銷部隆重舉行。由清脆悅耳的烏克麗麗彈唱秀拉開序幕，輕快的旋律象徵著新生命到來的喜悅。現場貴賓雲集，包括配天宮董事長蔡承宗、朴子市農會理事長周三福、常務監事黃樹木、總幹事田志強，以及多位地方首長與民意代表皆蒞臨見證。

▲ 朴子配天宮董事長蔡承宗與農會共同推動宗教與農業結合，翻轉少子化議題。（圖／記者翁伊森攝）

配天宮董事長蔡承宗表示，配天宮長期以來是無數求子夫妻的心靈寄託，「求紅白花」的習俗更是全臺獨一無二。適逢 2026 全國燈會在嘉義舉辦，配天宮特別思考如何將這份「添丁」的文化意涵結合現代生活。此次與農會合作，將紅豆、綠豆轉化為「紅綠豆子，給你盼子」禮盒，正是希望透過宗教的心靈力量與在地的美味，為提升生育率盡一份社會責任。

▲ 朴子市農會總幹事田志強、朴子配天宮董事長蔡承宗，跨界推動宗教與農業結合，翻轉少子化議題。（圖／記者翁伊森攝）

朴子市農會總幹事田志強指出，朴子雖為雜糧產區，但面臨進口品競爭與產量有限的挑戰。為支持在地農民，農會不僅實施保價收購，更設立獎勵制度（達標加發 2,000 元獎勵金）並推動機械化，以減輕農民負擔。

田志強感性分享，此次禮盒中的綠豆，特別商請年逾九十歲的資深農民重出江湖契作。這群被戲稱為「千歲團」的老農民，與農會時隔十年再次攜手，不僅代表著農業技術的傳承，更與「盼子」禮盒所象徵的生命延續不謀而合，意義非凡。

▲朴子配天宮聯手農會推出「紅綠豆子」禮盒 六角燈籠造型 傳遞「平安陪伴」價值 。（圖／記者翁伊森攝）



「紅綠豆子，給你盼子」禮盒在設計上極具巧思。外觀採六角形燈籠造型，呼應嘉義燈會意象；視覺設計以金色字樣勾勒質感，並融入配天宮著名的「紅、白花樹」插畫，寓意家族繁盛。盒內的紅豆湯與綠豆湯為即開即食設計，強調便利性與健康，傳遞出「平安陪伴」的核心價值。

▲活動現場同步進行農特產品展示與推廣 。（圖／記者翁伊森攝）

活動現場同時展示多項農特產品。未來，這款精品禮盒將提供給訪宮信眾作為紀念品，並規劃正式上架供自由選購。配天宮表示，推廣此禮盒不僅能推廣在地優質農產，更能引導信眾以「米豆代金」，減少金紙燃燒，落實環保精神，同時讓善男信女在食用後，感受到天后與地方土地共同賜予的平安順遂。