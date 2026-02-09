　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首都母雞牽動北北基桃選情！　王義川喊「別急」：預計農曆年後有答案

▲▼前立委謝欣霓、立委王義川陪同張銘祐、林子揚赴民進黨台北市黨部登記民進黨台北市議員初選。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王義川、前立委謝欣霓陪同張銘祐、林子揚登記民進黨台北市議員初選。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市議員初選登記倒數，士林、北投5位現任議員陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳（9日）聯合登記，喊話「五席全壘打」。民進黨立委王義川也率正國會子弟兵張銘祐、林子揚前來登記。談及台北市長母雞難產，王義川認為，支持者不要急，因為首都市長人選牽動「北北基桃」首都圈的選情，預計農曆年後就會有答案。

備戰年底地方大選，民進黨台北市議員將提名25席，較本屆26席減少1席，其中第一選區士林北投提名5名。依民進黨規定，現任市議員仍須與新人一起參加初選。民進黨該選區5名分屬不同派系的現任議員陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳今（9日）共同前往台北市黨部聯合登記初選，展現團結的氣勢，期許過去在議會共同打拚的同志能一起在初選中出線，同時宣告「士北隊」 已經整裝備戰，待民進黨台北市長人選出爐，就能在母雞的帶領下出擊，完成「提名全壘打」的目標。

▲▼民進黨台北市士林北投區現任五席議員，包含陳慈慧、林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、林延鳳共同赴民進黨台北市黨部進行聯合登記，主要訴求團結。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨台北市士林北投區現任五席議員，包含陳慈慧、林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、林延鳳共同赴民進黨台北市黨部進行聯合登記，主要訴求團結。（圖／記者湯興漢攝）

而中正萬華擬參選人張銘祐和中山大同擬參選人林子揚則在現任立委王義川、前立委謝欣霓陪同下一登記初選。王義川強調，中正萬華、中山大同這兩個選區，可以說是台北長期深耕民主的聖地，登記初選不只是一場選舉的開端，更是守護台灣民主價值、將國際治理經驗落實到台北街廓的承諾。

王義川指出，在這關鍵時刻，台北市議會需要的是立場堅定、且具備實務經驗的「正台派」戰將。現在世界局勢，就是「越在地越國際、越國際越在地」，更要「台灣優先、台北優先」；張銘祐和林子揚分別代表「第一線的悍將」與「具備國際視角的治理人才」，是民進黨在台北市布局的重要拼圖。

王義川更向所有的台派支持者喊話，請中正萬華的台派，唯一支持張銘祐，中山大同的台派請唯一支持林子揚，張銘祐加上林子揚，就是「銘揚首都」，讓台北市議會有真正台派的聲音、捍衛首都的台灣尊嚴。

媒體詢問，基層是否對民進黨台北市長候選人尚未出爐有焦慮？林世宗說，無論中央提名哪一位市長候選人，5位議員一定竭盡所能，幫忙這位候選人戰勝蔣萬安，並不需要太擔心。林延鳳表示，從最近台美關稅談判的結果，以及日本大選高市早苗的大勝，都可以得到信心，要相信選民的智慧，而民進黨未來推出的這個台北市長候選人絕對是有戰力、有經驗、有能力，能夠跟蔣萬安進行一場 PK大戰。

王義川則說，民進黨這次在台灣國家首都的市長人選，相信賴清德跟選對會都還在考量，因為首都市長候選人會牽動「北北基桃」首都圈的選情。新北市蘇巧慧、基隆童子瑋都已經就位。

王義川強調，台北市長候選人一確定、隊伍一出現，就會決定北北基桃首都圈的結果。這件事情就交給賴清德、選對會去傷腦筋。相信農曆年應該就會有進度，大家也不用著急。套一句前立委段宜康講的話，「大家不用著急」，這件事在農曆年後應該就會有答案了。

高市早苗大勝　鄭麗文嘆：變「日本有事、台灣有事」了
負面評價53.5%高過國民黨！泛藍小草都不滿　鄭麗文：我抗壓
快訊／水深僅10cm！空軍基地旁驚見男屍
為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋
快訊／南韓眼鏡蛇直升機墜毀　2飛官殉職

