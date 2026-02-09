巴拿馬裁定長和港口續約案違憲　港府商經局：自毀國家信用

▲巴拿馬運河港口。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對巴拿馬最高法院裁定巴國政府與「長和巴拿馬港口公司」續約經營權「違憲」一事，香港商務及經濟發展局局長丘應樺日前召見巴拿馬駐港總領事，表達特區政府的強烈不滿與反對。丘應樺批評巴方此舉嚴重破壞契約精神，不僅損害港企合法權益，更將對巴國營商環境造成深遠負面影響。目前長和已正式啟動國際仲裁程序，特區政府也發出警示，呼籲港商認真審視在當地的投資風險。

陸媒《環球時報》引述多家港媒報導，香港商務及經濟發展局局長丘應樺重申特區政府的立場，表示相關公司多年來在當地投入巨額資金和創造大量職位，批評巴方自毀國家信用，將對巴營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。他說，香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

報導稱，日前，巴拿馬最高法院以「違憲」為由，裁決有關香港企業巴拿馬運河港口特許經營合約續約無效。中國外交部和特區政府都發聲，強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，表示這嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。

特區政府發言人指出，「基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資」。

長和旗下巴拿馬港口公司也發表聲明稱，已根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，對巴拿馬啓動仲裁程序。長和還斥責巴拿馬政府有違誠信及背棄合約精神，令人不齒。

曾任特區政府仲裁推廣咨詢委員會成員的立法會議員陳曉峰表示，據他瞭解，長和與巴拿馬雙方訂立合約時已訂明，商業糾紛將交由位於美國紐約的國際商會國際仲裁院處理，預計有關案件需要三至四年才有結果。