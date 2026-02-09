　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

巴拿馬裁定長和港口續約案違憲　港府商經局：自毀國家信用

▲▼巴拿馬運河港口。（圖／路透社）

▲巴拿馬運河港口。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對巴拿馬最高法院裁定巴國政府與「長和巴拿馬港口公司」續約經營權「違憲」一事，香港商務及經濟發展局局長丘應樺日前召見巴拿馬駐港總領事，表達特區政府的強烈不滿與反對。丘應樺批評巴方此舉嚴重破壞契約精神，不僅損害港企合法權益，更將對巴國營商環境造成深遠負面影響。目前長和已正式啟動國際仲裁程序，特區政府也發出警示，呼籲港商認真審視在當地的投資風險。

陸媒《環球時報》引述多家港媒報導，香港商務及經濟發展局局長丘應樺重申特區政府的立場，表示相關公司多年來在當地投入巨額資金和創造大量職位，批評巴方自毀國家信用，將對巴營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。他說，香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

報導稱，日前，巴拿馬最高法院以「違憲」為由，裁決有關香港企業巴拿馬運河港口特許經營合約續約無效。中國外交部和特區政府都發聲，強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，表示這嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。

特區政府發言人指出，「基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資」。

長和旗下巴拿馬港口公司也發表聲明稱，已根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，對巴拿馬啓動仲裁程序。長和還斥責巴拿馬政府有違誠信及背棄合約精神，令人不齒。

曾任特區政府仲裁推廣咨詢委員會成員的立法會議員陳曉峰表示，據他瞭解，長和與巴拿馬雙方訂立合約時已訂明，商業糾紛將交由位於美國紐約的國際商會國際仲裁院處理，預計有關案件需要三至四年才有結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高市早苗大勝　鄭麗文嘆：變「日本有事、台灣有事」了
負面評價53.5%高過國民黨！泛藍小草都不滿　鄭麗文：我抗壓
快訊／水深僅10cm！空軍基地旁驚見男屍
為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋
快訊／南韓眼鏡蛇直升機墜毀　2飛官殉職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸春運新潮流「人車分離」　5千多輛私家車從新疆「搭火車」返鄉

巴拿馬裁定長和港口續約案違憲　港府商經局：自毀國家信用

諾魯總統赴廣東「訪親過年」　祖輩有中國血統曾託習近平助「尋根」

3500元瓷瓶估價300萬　陸古玩拍賣新騙局

獄中痛哭向母懺悔貪污　執掌700億陸國企美女董座成「階下囚」

陸CEO嘉年華古裝登台「孔雀開屏」魔性熱舞　員工曝：老板玩得比較開

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

高市早苗大勝！　胡錫進酸「成不了鐵娘子」：日本島內自娛自樂

黎智英遭判20年　陸委會火速聲明：台灣應以香港慘痛經驗為戒

從蘋果日報到眾新聞　「香港媒體」生態急速萎縮

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

陸春運新潮流「人車分離」　5千多輛私家車從新疆「搭火車」返鄉

巴拿馬裁定長和港口續約案違憲　港府商經局：自毀國家信用

諾魯總統赴廣東「訪親過年」　祖輩有中國血統曾託習近平助「尋根」

3500元瓷瓶估價300萬　陸古玩拍賣新騙局

獄中痛哭向母懺悔貪污　執掌700億陸國企美女董座成「階下囚」

陸CEO嘉年華古裝登台「孔雀開屏」魔性熱舞　員工曝：老板玩得比較開

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

高市早苗大勝！　胡錫進酸「成不了鐵娘子」：日本島內自娛自樂

黎智英遭判20年　陸委會火速聲明：台灣應以香港慘痛經驗為戒

從蘋果日報到眾新聞　「香港媒體」生態急速萎縮

快訊／中信特攻奪冠班底回歸！　金恩今晨抵台報到

耍帥模仿抖音片！2年輕人「推車高速甩尾」　家樂福怒：已提告

七都「小宅」房價漲幅全面超越「大宅」！　新竹漲幅逾六成

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「髮香搖滾區」成追憶　復航前空姐宿舍1133萬起拍

2026貼春聯「有特殊禁忌」！命理師示警：不能貼這字　犯了恐衰整年

高雄「駁二市集」連8天開跑！露天電影院《超人力霸王》8片免費看

8lak張鈞開唱「爸早起幫打理」！　感性告白：就像超人一樣

水上鄉歲末圍爐活動　公私協力傳遞社會溫暖與陪伴

當漫畫家先辦卡...日創作者談「社會信用現實」年收百萬也難辦

小薰自彈自唱〈再見的時候〉 夢回《陽光女子合唱團》年輕版玉英奶奶

大陸熱門新聞

快訊／黎智英遭判刑20年！　關到「98歲」才能出獄

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」！價值破180萬

解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」 要外界警惕軍國主義滲透

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

向母懺悔貪污　陸國企美女董座成「階下囚」

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

女客金手鐲斷裂…回收時裡面掉出鋼珠

高市早苗大勝！　胡錫進酸：日本島內自娛自樂

陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦 反覆操作10分鐘一場空

82歲老婦「50元」懸賞尋人遭諷沒誠意

影／機器人大軍與少林學員「集體」練武

男童餵兔食指被咬斷　破肚找斷指結果沒吞

中媒：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

更多熱門

相關新聞

ETF熱潮席捲台股！「擦鞋童理論」是機會還是警訊？

ETF熱潮席捲台股！「擦鞋童理論」是機會還是警訊？

在台股不斷刷新高點，投資話題早已全面滲透到日常生活。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴，便從這股「全民瘋股市」現象出發，深入討論當前台股熱度，究竟是基本面支撐下的合理現象，還是值得警惕的過熱訊號。

昔日推手變債權人！　七期希臘式商場2.5億法拍藏地雷

昔日推手變債權人！　七期希臘式商場2.5億法拍藏地雷

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金　拋物線飆升發生在周期末

不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金　拋物線飆升發生在周期末

關鍵字：

巴拿馬長和仲裁港企權益投資風險

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面