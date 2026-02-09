江啟臣、徐欣瑩批2026布局亂象　鄭麗文：我建議先熟悉遊戲規則

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹縣長提名出現立委徐欣瑩及副縣長陳見賢內鬥，台中市長則有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的姊弟之爭。國民黨主席鄭麗文今（9日）接受「歷史哥」李易修網路直播專訪時強調，不需給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於選情，也不會因為這樣就改變遊戲規則。對於要參選的國民黨同志還有意見，她建議就應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。

鄭麗文接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪時談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。

鄭麗文說，一切細節和過程，都是依照國民黨的提名辦法，不會因人設事，也不會為任何人量身訂做，而國民黨的提名辦法已經考量各方面的狀況，這麼多年、這次多次的選舉都是這樣舉辦的，這一定並沒有意外或奇怪規定；對於要參選的國民黨同志若還有意見，她建議就應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。

至於台中市長選情爭吵不休引發藍營基層焦慮內耗的情況，鄭麗文則表示，楊瓊瓔是資深立委、政治資歷相當完整，而江啟臣是現任立法院副院長，非常優秀且被大家寄予期待，「很多人說主席直接提名，大家想要我偏袒某個人，但我要按照制度走，我不是太上皇不可能指定任何人，我未來也不會指定總統候選人是誰，如果連縣市長的考驗都經歷不過，還要怎麼選總統？欲速則不達，一個月內民調就有翻天覆地的改變，也未嘗不是個考驗，連內參跟初選考驗都無法通過，那總統大選只會更難，凡事按照步驟走，不可能有比協商更快的方式了。」

鄭麗文認為，到目前為止，國民黨非常積極、非常公平在推動提名作業，絕對沒有推遲或延宕，從她去年11月1日上任黨主席之後，這個速度已經是「粉紅超跑」的速度。

至於有網友直播斗內表示，朱立倫拋開制度徵召張善政弭平黨內雜音並成功勝選，很有魄力，鄭麗文立刻駁斥，那不叫做魄力，魄力是支持公平公正的制度，任何施壓都沒有用，魄力不是說自己想怎樣就怎樣，賴清德總統就是這樣啊！那可太有魄力了，但這不是國民黨所期待的，這不是魄力。