推科技文化政策　陳見賢：校園導入「數位感測筆」優化書法教學

▲新竹縣副縣長陳見賢出席「丙午年迎春 現場揮毫贈春聯」活動。（圖／ETtoday翻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢近日參加揮毫春聯活動時表示，未來新竹的文化政策要升級為「可被科技放大的文化」，他提出透過「數位感測筆與書法教學結合」導入校園，讓學生在練字的同時，系統即時回饋筆畫穩定度、結構比例與節奏感，將原本仰賴師徒經驗的教學，轉化為可量化、可追蹤、可優化的學習歷程。陳也說，未來可在校園推動「紙上雲端」雙軌書寫系統可以同步上傳，建立個人書寫成長曲線，讓藝術教育第一次擁有長期數據資料庫。

新竹縣議會、中華書法家協會與新豐池和宮共同主辦的「丙午年迎春 現場揮毫贈春聯」活動，上週末登場，表態爭取國民黨新竹縣長提名的陳見賢與新竹縣議會議長張鎮榮到場共襄盛舉，與書法名家一同揮毫，向鄉親傳遞新春祝福，也為地方文化注入濃濃年味。

陳見賢指出，新竹是全球少見「高科技產業密度極高」卻同時保有深厚傳統文化底蘊的城市，未來文化政策不該只是保存，而是要升級為「可被科技放大的文化」。他提出透過「數位感測筆與書法教學結合」導入校園，讓學生在練字的同時，系統即時回饋筆畫穩定度、結構比例與節奏感，將原本仰賴師徒經驗的教學，轉化為可量化、可追蹤、可優化的學習歷程。

他強調，未來導入科技成為「隱形輔助」，把老師的經驗轉成可被複製的教學模型，縮短城鄉與資源差距。未來可在校園推動「紙上雲端」雙軌書寫系統可以同步上傳，建立個人書寫成長曲線，讓藝術教育第一次擁有長期數據資料庫。

陳見賢進一步說明，在一座以晶片與AI聞名的科技城市，更需要「慢文化」來平衡節奏。書法書寫時的呼吸、手腕控制與專注狀態，正是一種天然的專注力訓練。他希望未來校園課程中，能將書法與情緒穩定、品德教育結合，透過書寫過程培養孩子的耐性、自律與審美判斷，這些能力在AI時代反而更稀缺。

陳見賢表示，新竹未來的文化政策核心，不只是辦活動，而是建立「科技可支援、教育可落地、文化可傳承」的系統。從一支筆、一張紙開始，把書法從展演文化，變成日常教育基礎，讓科技城的下一代，不只會寫程式，也寫得出有溫度、有節奏、有美感的字。