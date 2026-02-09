中山大同綠議員初選「堅偉大戰2.0」　何志偉子弟兵：良性競爭友誼賽

▲朱政騏、高揚凱在現任議員鍾佩玲陪同下赴民進黨台北市黨部進行台北市議員初選登記。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨籍台北市議員中山大同擬參選人朱政騏、大安文山擬參選人高揚凱今（9日）在現任議員鍾佩玲的陪同下，赴民進黨台北市黨部登記初選。由於朱政騏為前立委何志偉力挺的接班人，這次對上立委王世堅子弟兵賴俊翰，也被視為「堅偉大戰」2.0、延長賽。對此，朱政騏表示，這是場有品質的友誼賽，會進行良性競爭。

朱政騏受訪表示，現在距離初選越來越近，自己當然是一步一腳印走到這一刻。初選對他而言，最大難關是，「我是這一區唯一沒有加權加分的『非現任』參選人」。

談及賴俊翰明起車掃，朱政騏指出，自己已提前跑約2年時間，有一定廣度，現在要加強深度，不然大家對新人印象還是較低，他也透露，自己透過徒步掃街跟爬樓梯快1個月，很多地方鄉親晚上在家都會接到他按電鈴拜訪。

至於「堅偉大戰」部分，朱政騏認為，堅偉大戰其實是大家都喜歡關心的話題，它的延長賽是場非常有品質的友誼賽，會繼續進行良性競爭，這場堅偉大戰是一場良性友誼賽。

改披民進黨戰袍投入大安文山選舉的高揚凱則說，過去投入選舉再到立法院歷練，知道地方上有許多事情、能量並未發揮出來。自己常說，民間力量比政府更厲害，「我們所需要的就是引導他們的力量，進行改變這個國家的做法」。

因此在立法院歷練後，高揚凱表示，自己大概知道到底該往哪個方向進行，現在重新回到生長的家鄉大安文山區。目的無他，只是希望能為家鄉貢獻一份力量，讓家鄉更近步前行，也是他選舉初衷。

高揚凱相信，過去4年不斷沉澱和服務努力的結果，鄉親們一定也會看得到，在地大團結一定都是鄉親之福。