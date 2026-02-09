　
春節兒童易染流感、腸胃炎！花蓮慈院5科不休診　急診全天應急

花蓮慈院春節下午假日門診，內科有內科部副主任暨心臟內科醫師張懷仁看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院春節下午假日門診，內科有內科部副主任暨心臟內科醫師張懷仁看診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連續假期將至，花蓮慈濟醫院延續往年門診服務，自2月15日小年夜起到19日年初三開設春節假日門診，兒科、內科、外科、婦產科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務；此外，春節期間急診提供24小時醫療服務。各醫療科門診將在2月20日年初四恢復正常門診。

天氣忽冷忽暖、溫差大，加上返鄉與出遊人潮增加，病毒與細菌傳播風險升高。花蓮慈院院長室資深顧問、同時也是小兒部兒童神經科主任的王傳育提醒，孩童調節體溫與免疫力較弱，家長應特別留意健康狀況。

花蓮慈院小兒部兒童神經科主任王傳育提醒，孩童調節體溫與免疫力較弱，家長應特別留意健康狀況。

花蓮慈院小兒部兒童神經科主任王傳育提醒，孩童調節體溫與免疫力較弱，家長應特別留意健康狀況。

王傳育醫師表示，過年期間兒科急診最常見的就醫原因為發燒與腸胃炎，其中流感在秋冬季節盛行，一旦高燒，家長多會緊急送醫；腸胃炎則常與年節飲食有關，零食與年菜種類多，若反覆加熱或存放多日，易增加細菌感染風險，孩童飲食應以新鮮、清淡為原則。

此外，搭乘台鐵、捷運等大眾運輸工具，建議孩童配戴口罩，並落實勤洗手、作息規律與充足睡眠，適量補充富含維生素C的水果，有助提升抵抗力。王傳育也補充，部分本身有特殊體質或神經系統疾病的孩童，在感冒或發燒時較容易誘發抽筋或癲癇發作，雖然比例不高，但一旦發生多屬急症，家長務必立即送醫評估。若僅是輕微感冒、嘔吐或腹瀉，則可先至門診就醫，依醫師建議觀察與治療。

花蓮慈院春節假期門診一覽表。

花蓮慈院春節假期門診一覽表。

另外，配合春節假期，若有慢性病人回診日期或持有的慢性病連續處方箋且給藥用盡日，落在春節期間(2月14日至2月22日)之間，即日起可提前回診、領藥，避免中斷用藥，安心過好年。

今年農曆春節假期長達9天，流感無休假，花蓮慈院醫療團隊除祝福民眾在春節假期平安如意，也提醒民眾春節連續假期要保持良好的飲食衛生習慣，疾病不上身；同時注意天氣變化，做好保暖措施，以遠離疾病。各醫療科門診將在2月20日年初四恢復正常服務。
 

