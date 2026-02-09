德威輪胎脫落影響14航班　專家：桃機尖峰時段量能吃緊

▲德威航空輪胎脫落。（圖／網友edward_cyy_授權）

記者周湘芸／台北報導

德威航空TW687航班8日降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，共影響14航班，其中有3航班因燃油不足發出「Mayday」訊號。專家指出，桃園機場尖峰時段量能本來就很吃緊，但接連3架航班喊出緊急訊號確實不常見。

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260班機因燃油不足發出「Mayday」訊號。

根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，長榮航空BR392班機於8日晚間6時52分18秒，率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機，也在6時57分49秒宣告「Mayday、Mayday、Mayday」。

原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，因延誤半個多小時仍無法著陸，於6時59分57秒，也在通訊中連發三次「Mayday」呼號。

根據桃園機場公司統計，事件發生時正值到場航班較多時段，約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。另外，緊接德威航空TW687降落的日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時，北跑道關閉期間協調航管單位使用南跑道起降。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，桃園機場第三跑道尚未動工興建，機場平時量能就已非常吃緊，此外，根據國際民航組織規定，兩跑道需距離1523公尺才可同時起降，桃機現有的兩跑道距離1509公尺，不符合同時起降標準，效率本來也會略受影響。

黃泰林指出，昨天德威航空的輪胎在跑道上掉落，依規定桃機需關閉該跑道進行FOD檢查，尖峰時段當兩跑道變成單跑道運作，航管就會變得更加吃緊。

黃泰林表示，每架航班的飛行計劃都不同，有些航班的燃油會在國內添加，有些會在國外添加，考量載重平衡及成本，每架航班攜帶的備用油量也不一樣，機師會自行判斷什麼情況下需喊出「Mayday」，但昨天接連3架航班喊出緊急訊號確實不常見。