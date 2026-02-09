桃機輸送帶故障「行李束帶卡住」　慘況曝！網勸別用：講很多遍了

▲行李輸送帶故障。（圖／網友@mouse90129 提供）



記者施怡妏／綜合報導

即將迎接過年9天連假，許多人早已安排好出國旅遊，機場湧現大量人潮，一名桃園機場地勤人員指出，今（9）日清晨發生行李輸送帶異常狀況，托運作業一度受阻，影響第2至第5號櫃台，等待時間恐延誤約40分鐘。事件曝光後，知情人士透露，事故起因是旅客行李綁帶脫落，造成滾筒異常，目前已恢復運轉。

行李束帶脫落 捲入輸送帶內部



地勤人員「@mouse90129」在Threads發文，今日清晨約6時左右，桃園機場行李輸送帶突然發生故障，導致第2至第5號報到櫃台托運行李作業暫時停擺；由於行李無法順利送入後端系統，現場旅客只能等候，「預計會塞個40分鐘」。

半小時過後，地勤人員更新狀況，「問題解除，但不敢想像初三人潮湧現後，行李系統能撐多久。」

▲行李束帶卡住。（圖／網友@motchahaha 提供）

貼文曝光後，有網友轉述在現場協助搶修的友人說法，因為旅客行李上的束帶鬆脫，捲入輸送帶內部，導致滾筒運作異常，系統因此被迫停機處理，「宣導超多次盡量不要用綁帶，但還是無解。」

其他網友表示，「行李綁帶跟吊牌宣傳很多次了，反正大家就繼續綁，看最後會不會被強制禁止」、「罰錢就會記得」、「要加強宣導，尤其是旅行社更該告知旅客不要再用束帶」。

