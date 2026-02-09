3500元瓷瓶估價300萬　陸古玩拍賣新騙局

▲拍賣公司出具假的「藝術品存放單」 。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

大陸收藏圈近期出現專門瞄準「賣家」的新型拍賣騙局。有不法拍賣公司偽造知名行號背景，透過社交平台物色家中存有老物件的普通民眾，利用其「渴望藏品被認可」與「急於變現」的心理，給出高於市場行情百倍的虛假估價。一旦物主受誘惑入局，支付數萬至數十萬元的「拍賣保證金」後，詐騙團夥便導演一場注定失敗的虛假拍賣，再依據合同扣留款項。

綜合陸媒報導，關於此類新型拍賣騙局的背景，受害人林宛（化名）和於2025年春天，一個陌生電話打來，對方自稱「泰華拍賣」公司，對她收藏的玉器贊不絕口，力邀送至香港秋拍。林宛懷抱希望，付了3萬元保證金。

不久後，她發現自己被騙了，這家公司也已經人去樓空。林宛和幾位有相似遭遇的網友建了一個互助群。群內三十餘人，損失金額從十幾萬元到數百萬元不等，涉及瓷器、書畫、玉器等多個門類。

林宛稱，實際受害人數遠多於此。「很多人礙於面子不願聲張，說出去會被人笑話想錢想瘋了」她說。在過去，文玩、古玩的各類騙局主要針對低價撿漏的「買家」，而近些年，一種專門瞄准「賣家」的新型拍賣騙局，越來越普遍。

58歲的沈紅軍即是典型受害者之一。2024年初，他接獲自稱拍賣公司總監的聯絡，對其收藏的龍泉窯瓷瓶讚不絕口。對方不僅展現出極高的「專業素養」，更宣稱有香港豪門後代具備罕見興趣。沈紅軍表示，對方不僅理解他對收藏的熱愛，更在私人會所安排專業鑑定，將其以3500元購入的瓷瓶估價高達300萬元，藉此擊穿其心理防線。

隨後，詐騙公司開始步入核心邏輯：誘騙支付保證金。對方以「符合高端規矩」與「展現賣方誠意」為由，要求沈紅軍支付估價百分之十至二十的款項。沈男在被專業認可的滿足感與高額回報期待下，簽署了《委託拍賣合同》並支付20萬元。合約中隱藏了「若流拍需扣除服務費」等不對等條款，為後續吞沒金錢埋下伏筆。

騙局的第三步則是「導演虛假拍賣」。沈紅軍回憶，拍賣當天線上觀看時，場內僅有少數人且無人舉牌，300萬元的瓷瓶幾分鐘內草草流拍。隨後，拍賣公司便以「賣方原因未達成交易」為由，拒絕退還保證金並失聯。

▲ 假拍賣都是演出來 。（圖／翻攝 新京報）

陸媒《新京報》調查發現，這些拍賣會場、競買人甚至直播畫面多為雇用臨時人員扮演的「道具」，其真正目的並非賣出藏品，而是賺取賣家的保證金。

根據數據顯示，截至2026年1月，全大陸具備文物拍賣資質的企業僅669家。專家建議，民眾若欲處置家中藏品，應優先核驗企業是否具備國家文物局頒發的專項許可。